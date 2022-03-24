دول عربية تزود أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي.. وهذه حصتها من الصادرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وعلى الرغم من التأثير المروع للعقوبات المالية الغربية غير المسبوقة والحظر الذي أعلنته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإنها تواصل جني مئات الملايين من الدولارات يوميًا من الطاقة.

ووفقًا لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا بين عامي 2017 و2018، ليليها انخفاض في عام 2019 وعام 2020، سواء في الحجم الكلي أو من حيث القيمة التجارية. حيث سجلت حصة روسيا من الحجم الكلي ارتفاعًا من 45٪ إلى 48٪ ما بين عام 2017 والنصف الأول من عام 2021.

وضمن الدول الخمس الأولى لصادرات الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من 2021، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة في حصة صادرات الغاز الطبيعي بمقدار %11.6، بينما احتلت قطر المرتبة الخامسة بين الدول بمقدار %4.3.

وكانت روسيا أقل هيمنة في الزيوت البترولية مقارنة بحجم صادراتها للغاز الطبيعي، لكنها لا تزال متقدمة بفارق كبير عن ثاني أكبر مورد، النرويج. ونظرًا للإحصاءات، انخفضت حصة روسيا من الحجم الكلي من 33٪ إلى 25٪ ما بين عام 2017 النصف الأول من عام 2021. وشملت قائمة الدول الأعلى بالصادرات، دولة عربية وهي ليبيا بنسبة %8.3 من صادرات الزيوت البترولية إلى أوروبا خلال النصف الأول من 2021.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على حصة الدول العربية من صادرات الغاز الطبيعي والزيوت النفطية إلى أوروبا خلال النصف الأول من عام 2021.