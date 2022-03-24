كم يبلغ حجم ثروة الصناديق السيادية العربية؟.. إليكم الأرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--حاز الصندوق السيادي لـ“هيئة الاستثمار الكويتية" على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، والثالث عالميا، تلاه هيئة جهاز أبو ظبي للاستثمار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث عربيًا، وفقًا لبيانات معهد SWFI، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم.

وصندوق الثروة السيادي هو صندوق استثمار مملوك للدولة يتألف من الأموال التي تولدها الحكومة، التي غالبًا ما يتم اشتقاقها من فائض احتياطيات الدولة، حيث توفر الصناديق السيادية منفعة لاقتصاد الدولة ومواطنيها.

وتصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي المركز الأول عالميًا بقيمة 1.4 تريليون دولار، وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بقيمة 1.2 تريليون دولار.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على أكبر 10 صناديق الثروة السيادية في العالم.