إيران: اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل "الدرة" غير قانوني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت إيران الاتفاق بين الكويت والسعودية بشأن حقل "آرش/ الدرة" للغاز بأنه "غير قانوني"، قائلة إنها تحتفظ بحقها في الاستثمار فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، إن "حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية".

وقال خطيب زادة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "حقل "آرش/الدرة" هو حقل مشترك بين دول ايران والكويت والسعودية وهنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت".

وأضاف أنه "وفقا للأعراف الدولية فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال المتحدث إن إيران مستعدة للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية حول كيفية الاستثمار في الحقل، و"بالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول".