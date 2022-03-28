بعد غزو أوكرانيا.. تكلفة قطع الإنترنت في روسيا تبلغ 1.5 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تكبدت روسيا إحدى أكبر الخسائر الاقتصادية بسبب عمليات إغلاق للإنترنت في عام 2022 حتى الآن، وفقًا لشركة التكنولوجيا Top 10 VPN. وتسبب قطع الإنترنت في تكلفة اقتصادية بلغت 1.5 مليار دولار في البلاد منذ غزوها لأوكرانيا. على الرغم من استمرار عمليات إغلاق وقطع الإنترنت لأسابيع قليلة لمدة 639 ساعة. وهذا أثر على عدد كبير من الأشخاص الذي وصل عددهم لـ 113 مليون متضرر.

كانت أشد حالات انقطاع الإنترنت في عام 2022 حتى الآن في روسيا. منع الكرملين الوصول إلى Instagram وFacebook وTwitter بعد غزوها أوكرانيا. في حين أن القيود المفروضة على الوصول إلى Facebook وTwitter كانت في البداية عبر خنق وتحديد استخدام الإنترنت، جعلت السلطات الروسية لاحقًا الحظر رسميًا، كجزء من حملة أوسع لفرض رقابة على المواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات دقيقة عن الحرب.

وكانت ميانمار وإثيوبيا وروسيا هم الأسوأ من حيث مقدار الوقت الذي تعطل فيه الإنترنت. وتلت روسيا في المركز الثاني نيجيريا كأكثر الدول تأثر مستخدميها بقطع الإنترنت بحوالي 104.4 مليون مستخدم. وهذا حسب مؤشر التكلفة العالمية لإغلاق الإنترنت الذي أصدره موقع Top10VPN.com والذي يتتبع مؤشر التكلفة العالمية لإغلاق الإنترنت التأثير الاقتصادي الإجمالي لكل انقطاع متعمد للإنترنت وإغلاق لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم فور حدوثه. ويعتمد الموقع أداة تم تطويرها بواسطة Netblocks وهي منظمة غير حكومية لمراقبة الإنترنت ومجموعات مناصرة مجتمع الإنترنت وCIPESA. وتستند إلى مؤشرات من البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وتعداد الولايات المتحدة.

وحسب الموقع، كان هناك 260 إغلاقًا رئيسيًا للإنترنت في 46 دولة منذ عام 2019، و19.79 مليار دولار التكلفة الإجمالية التي يتحملها الاقتصاد العالمي بسبب انقطاع الإنترنت الحكومي خلال فترة ما بين 2022-2019. أما في 2022، 13 إغلاقًا للإنترنت في 8 دول بلغت تكلفتها 2.27 مليار دولار حتى الآن. ووصل لـ 7456 ساعة كالمدة الإجمالية في عام 2022 حتى الآن لتعطل الإنترنت المتعمد حول العالم.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول التي فرضت إغلاقا كبيرا للإنترنت في 2022، وقيمة الخسائر الاقتصادية حتى الآن