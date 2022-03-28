لندن، المملكة المتحدة (CNN Business)-- قررت العديد من البلدان حول العالم التعايش مع فيروس كورونا، حتى لو كان المتغير الجديد يغذي موجة أخرى من العدوى. لكن الصين استثناء مهم للغاية.

ما يحدث: تواصل الصين عمليات الإغلاق "المفاجئة" في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على انتقال فيروس كورونا داخل حدودها. هذه السياسة معلقة على آفاق الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مما يعرض المزيد من الأمور المجهولة حيث يتبارى المستثمرون لتقييم آثار الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم.

اعتبارًا من يوم الاثنين، سيتم منع حوالي 11 مليون ساكن في النصف الشرقي من شنغهاي من الخروج لمدة أربعة أيام مع بدء الاختبارات الجماعية. بعد ذلك سينتقل الإغلاق المتقطع إلى النصف الآخر من المدينة، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 14 مليون نسمة، ابتداءً من يوم الجمعة.

رد فعل السوق: أدى الإعلان إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بشكل حاد، حيث يراهن التجار على أن القيود ستقلل الطلب من كبار المستهلكين. تستورد الصين حوالي 11 مليون برميل من النفط يوميًا.

ومع ذلك، فإن الأسهم لا تزال ثابتة. أنهى مؤشر شنغهاي المركب يوم الاثنين بارتفاع 0.1٪ تقريبًا. ظلت بورصة شنغهاي مفتوحة، وقالت إنها ستقدم خدمات عبر الإنترنت للشركات التي ترغب في متابعة عملية إدراج الأسهم.

ما مدى أهمية شنغهاي؟

عد الإغلاق في شنغهاي حدث كبير ليس فقط بسبب حجم المدينة، ولكن أيضًا بسبب روابطها المالية والاقتصادية العميقة.

تمثل شنغهاي حوالي 4٪ من الناتج الاقتصادي الصيني، بحسب لاري هو من Macquarie Capital. ولكن لأنها "محور رئيسي للاقتصاد الصيني... قد يكون التأثير غير المباشر كبيرًا أيضًا"، كما قال للعملاء.

يشكل الإغلاق، وعدم اليقين بشأن ما ستفعله بكين بعد ذلك مع استمرارها في معركتها الشرسة للفيروس، تهديدًا لهدف النمو الاقتصادي للصين البالغ حوالي 5.5٪، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وقال هو "يجب أن تكون الصين قادرة على احتواء الفيروس في الأسابيع القليلة المقبلة، لأن الإغلاق فعال. لكن كوفيد لا يشكل مخاطر نمو كبيرة في بقية هذا العام، لأن الإغلاق مكلف للغاية".

من المرجح أن يتحمل الإنفاق الاستهلاكي وقطاع العقارات الصيني، الذي كان بالفعل تحت ضغط خطير، وطأة الألم.

على الرادار: خارج الصين، السؤال الكبير هو ما إذا كان التصنيع والشحن سيتأثران، مما يزيد الضغط على سلاسل التوريد العالمية ويزيد الأسعار.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الموانئ الرئيسية في شنغهاي تعمل بشكل طبيعي. وخلال إغلاق في مدينة شنتشن جنوب الصين في وقت سابق من هذا الشهر، حوّل المصنعون عملياتهم إلى أجزاء أخرى من شبكتهم للحد من تأثير القواعد المؤقتة.

قال الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية حديثة: "من المرجح أن يكون التأثير على أنشطة التصنيع قابلاً للإدارة، خاصةً إذا كانت عمليات الإغلاق قصيرة ومتفرقة".

لكن من المحتمل أن تكون هناك اضطرابات. ذكرت منافذ الأخبار أن تسلا ستعلق الإنتاج في مصنعها في شنغهاي لمدة أربعة أيام.