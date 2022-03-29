السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية في شهر يناير 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت صادرات السلع في شهر يناير/كانون ثاني في عام 2022 بنسبة 49.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2021. حيث بلغت قيمتها 107.6 مليار ريال سعودي، نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال سعودي أي بنسبة 57.5%. وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 27.5% عن شهر يناير لعام 2021 ، حسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 46.5% في شهر يناير 2022 مقابل 39.4% في شهر يناير 2021، وذلك كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية (27.5%) عن الارتفاع في الواردات (8.1%) خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 17.3 مليار ريال سعودي أي %16.1 من إجمالي الصادرات، مما جعل الصين الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند وكوريا الجنوبية، بقيمة بلغت 11.9 مليار و11.1 مليار ريال سعودي. وكانت اليابان والإمارات، وأمريكا، وتايوان، وسنغافورة، ومصر، والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 76 مليار ريال سعودي.

كانت قيمة الواردات من الصين 12.4 مليار ريال سعودي أي 23.9% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2022م، لتصبح الدولة الأولى لواردات السعودية، تليها أمريكا بقيمة 5.0 مليار ريال، والإمارات بقيمة بلغت و2.8 مليار ريال، وكانت الهند، وألمانيا وكوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، ومصر، وإيطاليا من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة

واردات السعودية من تلك الدول العشر 33.3 مليار ريال سعودي.

وتعد المنتجات المعدنية من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 83.9 مليار ريال سعودي. والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها كانت من أهم السلع المستوردة لتبلغ قيمتها 11.6 مليار ريال سعودي في يناير 2022.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لإجمالي الصادرات والمستوردات السعودية في يناير 2022 .