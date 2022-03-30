دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقا لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة الغذاء والزراعة، تبين الدور الحاسم الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا في الزراعة العالمية من خلال منظور التجارة الدولية. ويعتبر كلا البلدين مصدرين رئيسيين للمنتجات الزراعية، وكلاهما يلعب دورًا رائدًا في إمداد الأسواق العالمية بالمواد الغذائية، التي من أجلها غالبًا ما تتركز الإمدادات القابلة للتصدير في مجموعة من الدول، مما يعرض هذه الأسواق لزيادة التعرض للصدمات والتقلبات.

على سبيل المثال، في قطاع القمح والميسلىن، من بين أكبر سبعة مصدرين، شكلت روسيا مجتمعة 79% من التجارة الدولية في عام 2021، وتحتل المرتبة الأولى كالمُصدر العالمي للقمح، يشحن ما يقرب مجموعه 32.9 مليون طن من القمح والميسلين، أو ما يعادل %18 من حصة الشحنات العالمية.

في المقابل، تُصنّف أوكرانيا كسادس أكبر مصدر للقمح في 2021، حيث بلغت صادراتها 20 مليون طن من القمح والميسلين وبلغت حصتها من السوق العالمي نسبة %10.

كما برز البلدان في ساحة التجارة العالمية للذرة والشعير وبذور اللفت، وأكثر من ذلك في قطاع زيت عباد الشمس، حيث بلغت قواعد إنتاجهما الكبيرة حصة مجمعة من سوق الصادرات العالمية بما يقرب %63.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم صادرات السلع الغذائية لكل من روسيا وأوكرانيا خلال عام 2021.