دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، على سؤال حول سبب ثقة المملكة بروسيا رغم غزوها لأوكرانيا، تفاعلا على تويتر.

وسالت مذيعة "CNBC"، هادلي غامبيل، وزير الطاقة السعودي في القمة العالمية للحكومات: "الهدف من أوبك وأوبك بلس هو الحفاظ على استقرار أسواق النفط، كيف يمكن أن تثقوا بشريك يزعزع استقرار أسعار الطاقة حرفيا، بغزوه لأوكرانيا؟".

وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "أسألك... من الذي يطلق الصواريخ والصواريخ الباليستية على أراضينا وعلى أبوظبي؟".

وأضاف الوزير السعودي قائلا: "من الذي يمول ويدرب ويزود هذه الجهة بالأسلحة؟ إنه عضو في أوبك.. سأترك لك تخيل الأمر"، حسب قوله.

وأثار هذا المقطع تفاعلا على تويتر، إذ أعرب عدد من المغردين عن إعجابهم بسرعة بديهة الأمير وربطه للأحداث في الإجابة على السؤال.

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يذكر أن السعودية لم تدن الغزو الروسي على أوكرانيا، وتربطها علاقات اقتصادية وثيقة بموسكو في ظل خلافات مع الإدارة الأمريكية حول زيادة أنتاج النفط.