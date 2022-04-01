دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات وإسرائيل، الجمعة، انتهاء محادثات "الشراكة الاقتصادية الشاملة"، التي بموجبها سيتم إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

ومنذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في سبتمبر/ أيلول 2020، وقع البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.

وأعلن ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الجمعة، الانتهاء "من المحادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل وهي الآن جاهزة للتوقيع".

وقال الزيودي، في حسابه عبر تويتر: "تمهد الصفقة الجديدة الطريق لمجتمعات الأعمال لدينا لبدء حقبة جديدة من التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الطبية، وحلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة".

من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أرونا باريفاي: ""كان لي عظيم الشرف أن أختتم اليوم مفاوضات إبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة وشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فريدة من نوعها والأولى مع دولة عربية".

ونقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن باريفاي قولها أنه سيتم "بمقتضى الاتفاقية تبادل المنتجات بين الدولتين بنسب 95٪ وحصولها على الإعفاء من الرسوم الجمركية".