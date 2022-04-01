نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف تطبيق "واتساب" عن مجموعة من التحديثات المنتظرة على خدمة الرسائل الصوتية، من شأنها أن تسهل عملية تواصل المستخدمين، وقد يكون أبرزها إيقاف التسجيل مؤقتا ثم استئنافه.

وذكرت الشركة أن مستخدمي "واتساب" يرسلون 7 مليارات رسالة صوتية في المتوسط كل يوم، وأن هذه التحديثات تأتي للمساعدة في الحصول على تجربة أفضل.

وفيما يلي التحديثات التي شهدتها هذه الخدمة والتي سيتم طرحها في الأسابيع المقبلة، بحسب ما جاء على موقع التطبيق:

1- الاستماع خارج الدردشة: ستمكنك هذه الميزة من الاستماع إلى أي رسالة صوتية خارج الدردشة، بينما تقوم بأمور أخرى في الوقت نفسه على جهازك.

2- إيقاف التسجيل مؤقتًا ثم استئنافه: عند تسجيل رسالة صوتية، سيصبح بإمكانك إيقاف التسجيل مؤقتا واستئنافه عندما تكون مستعدًا.

3- الشكل الموجي للرسائل المسجّلة: عرض مرئي للرسائل الصوتية للمساعدة في تتبع التسجيل.

4- مسودة الرسائل الصوتية: ستمكنك هذه الميزة من الاستماع لرسائلك الصوتية قبل إرسالها.

5- تذكر توقيت التوقف عن الاستماع: إذا أوقفت مؤقتًا الاستماع لرسالة صوتية، سيكون بإمكانك المتابعة من حيث توقفت عند الرجوع للمحادثة.

6- التشغيل السريع للرسائل المعاد إرسالها: تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة x1.5 أو x2 بالنسبة للرسائل العادية والمعاد توجيهها أيضا.