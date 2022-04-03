مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل للتعاون في قطاع النقل البحري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، الأحد، لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين البلدين، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقع مذكرة التفاهم وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، و وزيرة النقل وأمن الطرق الإسرائيلية ميراف ميخائيل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب ذلك، سيتم "تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية".

وقال المزروعي إن مذكرة التفاهم "تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين".

ومن جانبه، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية إن "الروابط الاقتصادية والتجارية تبني العلاقات السياسية وتحافظ عليها، وإن مذكرة التفاهم التي وقعناها ستساهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين إسرائيل والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة، وكلي فخر أن تأخذ العلاقات بين بلدينا خطوة أخرى متقدمة إلى الأمام، مما يتيح لنا التعاون بشكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية".