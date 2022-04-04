نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- اشترى رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد أثرى أثرياء العالم مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، 9.2 ٪ من أسهم شركة "تويتر"، وفقًا لإفصاح يوم الاثنين، مما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.

أدت أنباء الشراء إلى ارتفاع سعر سهم تويتر بنسبة 20٪ في تداول ما قبل السوق. ولم يفصح ماسك عما دفعه مقابل الأسهم، لكن حصته بلغت 2.9 مليار دولار حتى نهاية تداولات الجمعة، و3.5 مليار دولار بعد الارتفاع في وقت مبكر من يوم الاثنين.

لم يكشف ماسك عن الغرض من الشراء أو أي خطط للشركة. لكنه كان من كبار منتقدي سياسات تويتر في الماضي. وقال الشهر الماضي إنه يفكر "بجدية" في إنشاء منصة وسائط اجتماعية جديدة.

وكتب ماسك في تغريدة قبل أيام: "بالنظر إلى أن تويتر بمثابة ساحة عامة فعلية، فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي"، مضيفا: "ما الذي يجب فعله؟".

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

وقال دان آيفز، محلل تقني بشركة Wedbush Securities: "أعتقد أنه يعتزم أن يكون نشطًا ويفرض التغيير على تويتر". وأضاف أنه "ليس من الواقعي أن يحاول ماسك أو أي شخص آخر البدء في بناء منصة منافسة جديدة من الصفر، وبالتالي، من المنطقي بالنسبة له محاولة تغيير الممارسات في تويتر".