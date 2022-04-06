بروكسل، بلجيكا (CNN)-- أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا "35 مليار يورو مقابل الطاقة" منذ بداية غزوها لأوكرانيا، في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقال بوريل لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "مليار يورو هو ما ندفعه لبوتين يوميًا مقابل الطاقة التي يوفرها لنا". وأضاف: "منذ بداية الحرب، قدمنا ​​له 35 مليار يورو مقارنة بمليار يورو التي قدمناها لأوكرانيا كأسلحة".

وأضاف: "يجب أن يبرز هذا الاختلاف الهائل أهمية وضرورة تنفيذ ما طُلب من المجلس القيام به، وعلينا تقليل الاعتماد على الطاقة".

وتابع بوريل بالقول إنه يريد أن تنتهي الحرب "في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بأي شكل من الأشكال، ولهذا السبب يتعين علينا مواصلة تسليح أوكرانيا. نحن بحاجة إلى جولات أقل من التصفيق والمزيد من المساعدة".

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا، وتسليح أوكرانيا بشكل أكبر، وقال: "علينا مساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم، والتأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم".