نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ما مدى ثراء إيلون ماسك؟ تبلغ القيمة الصافية لثروة الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla و SpaceX الآن حوالي 300 مليار دولار، وفقًا لتصنيف فوربس لأثرياء العالم.

وهذا يعني أن ماسك البالغ من العمر 50 عامًا يتفوق بأكثر من 100 مليار دولار على جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك شركة Blue Origin المنافسة لماسك في الفضاء.

صيغ التفضيل لا تتوقف عند هذا الحد. ماسك، أحدث عضو مجلس إدارة في تويتر، تساوي ثروته أكثر من ضعف ثروة المستثمر الأسطوري والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway وارن بافيت، الذي بدأ الاستثمار في عام 1941 عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

تبلغ ثروة ماسك أيضًا أكثر بكثير من ثروات الرئيسين التنفيذيين السابقين لشركة Microsoft بيل جيتس (136 مليار دولار) وستيف بالمر (100 مليار دولار) مجتمعين.

وتقل ثروة ماسك بنحو 35 مليار دولار فقط عن الناتج المحلي الإجمالي لبلده الأم جنوب إفريقيا، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 335 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي.

من الواضح أن ماسك أغنى شخص على الإطلاق، وفقًا لمجلة فوربس. ومع ذلك، يجادل بعض الخبراء التاريخيين بأن الصناعيين الأمريكيين الآخرين من القرنين التاسع عشر والعشرين، مثل جون دي روكفلر وأندرو كارنيجي، بالإضافة إلى الملوك والحكام مثل مانسا موسى من إمبراطورية مالي في القرن الثالث عشر، وأغسطس قيصر - الذي حكم من 27 قبل الميلاد حتى وفاته في 14 بعد الميلاد - ربما كان لديهم ثروة أكبر عند احتساب التضخم.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب أغنى 10 شخصيات في العالم وفقًا لتصنيف فوربس.