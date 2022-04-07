كيف تؤثر التوترات بين الصين وتايوان على كل شخص في العالم تقريبا؟

تايبيه، تايوان (CNN)-- تلعب تايوان دورًا حاسمًا في التأكد من حصول العالم على أحدث أجهزته التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الأسلحة المتقدمة، في الوقت المناسب. السبب وراء ذلك هو أن الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة تعتبر رائدة في توريد رقائق أشباه الموصلات.

ولكن مع تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين، أصبح مصير تلك الصناعة مصدر قلق عالمي. وحذر الخبراء من أن أي تعطيل لإمدادات الرقائق في تايوان يمكن أن يشل إنتاج معدات رئيسية، مما يؤثر على كل شخص في العالم تقريبًا.

كانت الجزيرة تواجه تحركات عسكرية متزايدة من الصين في الأشهر الأخيرة. ردا على ذلك، كثفت تايوان تدريباتها العسكرية، وخصصت مبلغًا قياسيًا من الإنفاق الدفاعي هذا العام.

تعد الرقائق المتقدمة التي تصنعها تايوان جزءًا لا غنى عنه في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الغسالات.

قال روي لي، نائب المدير التنفيذي في معهد تشونغ هوا للبحوث الاقتصادية في تايوان، إنه إذا حدث صراع على مضيق تايوان، "فسيكون كارثيًا ليس فقط لتايوان، ليس فقط للصين، ولكن أيضًا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل شخص آخر".

تعطي الفوضى في صناعة السيارات العالمية الناجمة عن نقص الرقائق المرتبط بالوباء خلال العام الماضي إحساسًا بمدى الضرر الذي يمكن أن تصل إليه.

وأضاف أنه "مع نقص السيارات، عليك الآن الانتظار لمدة 6 أشهر للسيارات الأوروبية". وتابع أنه "إذا توقفت تايوان عن توفير الرقائق لمنتجات أخرى، فربما يتعين عليك الانتظار أكثر من 12 شهرًا للحصول على هاتف محمول جديد، أو حتى وقت أطول للحصول على جهاز كمبيوتر محمول."

جبل تايوان المقدس

إحدى الشركات التايوانية على وجه الخصوص - شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - هي أكبر مصنع تعاقد للرقائق في العالم وتلعب دورًا مهمًا في تشغيل المنتجات المصممة من قبل شركات التكنولوجيا مثل Apple و Qualcomm و Nvidia.

قالت وكالة رويترز في تقرير حديث، إن شركة TSMC ، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 500 مليار دولار، هي واحدة من أكثر الشركات قيمة في آسيا، وتمثل 90٪ من الرقائق فائقة التطور في العالم.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الشركة - التي يطلق عليها على نطاق واسع في تايوان بأنها "جبلها المقدس" - مهمة للغاية للجزيرة بحيث يمكن لموظفيها التقدم بطلب للحصول على إعفاء من تدريب جنود الاحتياط - حتى لو تم استدعاؤهم. لم ترد الشركة على طلب للتعليق من قبل CNN.

من الصعب صنع رقائق أشباه الموصلات فائقة التطور - مثل تلك التي تنتجها شركة TSMC - بسبب التكلفة العالية للتطوير ومستوى المعرفة المطلوب.

تعرضت صناعة أشباه الموصلات العالمية بالفعل للضغط بسبب النقص المتزايد في الإمدادات، حيث أبلغت العديد من شركات التكنولوجيا عن تأخيرات في تأمين الرقائق لأنشطتها الإنتاجية. وهذا يجعل تايوان أكثر أهمية، خاصة وأن الولايات المتحدة والصين تدخلان في منافسة مريرة حول تطوير تقنيات متقدمة في المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس.

إذا سقطت تايوان في أيدي السلطات الشيوعية في بكين، فمن المحتمل أن تفقد الدول الغربية الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات القيمة في الجزيرة.

تزايد المخاوف

زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن خطر زيادة الصين قوتها العسكرية ضد تايوان. لطالما ادعت القيادة الشيوعية في بكين أن الجزيرة جزء من أراضيها، على الرغم من أنها لم تحكمها أبدًا.

في الأشهر الأخيرة، صعدت الصين ضغطها العسكري على تايوان، بما في ذلك إرسال عدد قياسي من الطائرات الحربية بالقرب منها في أكتوبر الماضي. رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ استبعاد استخدام القوة لتحقيق ما أسماه "إعادة التوحيد الوطني".

ولكن مع إجراء مقارنات بين كييف وتايبيه، أكدت الحكومة التايوانية مرارًا وتكرارًا على الدور الاستراتيجي لصناعة أشباه الموصلات لديها.

التحديات المقبلة

في حين أن دور تايوان كمركز رائد لأشباه الموصلات قد يكون لا غنى عنه للعالم في الوقت الحالي، يعتقد الخبراء أن هناك تحديات أمام الجزيرة للحفاظ على ميزتها.

دفع نقص المعروض العالمي من الرقائق بالفعل العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات لكسر اعتمادها على تايوان.

في الأسبوع الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة بقيمة 52 مليار دولار للاستثمار في البحث والتصميم والتصنيع لرقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

تعهدت شركة تصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، باستثمار 5 مليارات دولار إضافية هذا العام.

استجابة للتحديات، خصصت تايوان مؤخرًا 300 مليون دولار لبرامج الدراسات العليا التي تركز على الرقائق لتدريب الجيل القادم من مهندسي أشباه الموصلات. في الشهر الماضي، أقرت أيضًا تشريعًا جديدًا يتطلب من أولئك الذين يعملون في أدوار تقنية رئيسية الحصول على إذن من السلطات قبل زيارة البر الرئيسي للصين.