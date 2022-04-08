نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المقرر أن يقلع صاروخ لشركة "سبيس إكس"، يحمل على متنه 3 سياح ورائد فضاء سابق في ناسا، من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، الجمعة، في رحلة هي الأولى من نوعها ستأخذ المجموعة في مهمة تستغرق 10 أيام إلى محطة الفضاء الدولية.

تتم هذه الرحلة بواسطة شركة Axiom Space الناشئة، والتي تسعى إلى حجز رحلات صاروخية وتوفير كل التدريب اللازم وتنسيق الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية لأي شخص يستطيع تحمل تكاليفها. كل هذا يتماشى مع هدف حكومة الولايات المتحدة والقطاع الخاص لتعزيز النشاط التجاري على محطة الفضاء الدولية وخارجها.

على متن هذه المهمة، المسماة AX-1، سيكون مايكل لوبيز أليجريا، رائد فضاء سابق في ناسا تحول إلى موظف في شركة أكسيوم والذي يقود المهمة؛ رجل الأعمال الإسرائيلي إيتان ستيبي، المستثمر الكندي مارك باثي؛ وقطب العقارات في ولاية أوهايو لاري كونور.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها عملاء يدفعون مقابل ذلك أو غير رواد الفضاء محطة الفضاء الدولية، حيث باعت روسيا مقاعد على مركبتها الفضائية سويوز للعديد من الباحثين عن الإثارة في السنوات الماضية. لكن هذه هي المهمة الأولى التي ستشمل طاقمًا مؤلفًا بالكامل من مواطنين عاديين بدون أعضاء نشطين في فريق فضاء حكومي. إنها أيضًا المرة الأولى التي يسافر فيها مواطنون عاديون إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية أمريكية الصنع.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذه المهمة:

كم تكلفة كل هذه الرحلة؟

كشفت اكسيوم سابقًا عن سعر 55 مليون دولار لكل مقعد لرحلة مدتها 10 أيام إلى محطة الفضاء الدولية، لكن الشركة رفضت التعليق على الشروط المالية لهذه المهمة المحددة، بعد أن قالت في مؤتمر صحفي العام الماضي إن السعر بـ "عشرات الملايين."

أصبحت المهمة ممكنة بفضل التنسيق الوثيق بين أكسيوم وسبيس إكس ووكالة ناسا، نظرًا لأن محطة الفضاء الدولية تمولها الحكومة وتشغلها.

وقد كشفت وكالة الفضاء عن بعض التفاصيل حول المبلغ الذي ستتحمله مقابل استخدام مختبرها الذي يدور منذ 20 عامًا.

الغذاء وحده يكلف 2000 دولار في اليوم، للفرد، في الفضاء. الحصول على المؤن من وإلى المحطة الفضائية لطاقم تجاري هو 88000 دولار إلى 164000 دولار للفرد في اليوم. بالنسبة لكل مهمة، فإن الحصول على الدعم اللازم من رواد فضاء ناسا سيكلف العملاء التجاريين 5.2 مليون دولار أخرى، كما أن دعم المهمة والتخطيط الذي تقرضه ناسا يكلف 4.8 مليون دولار أخرى.

من الذي سيقود هذه المهمة؟

سيتولى لوبيز أليجريا، الذي قام بأربع رحلات إلى الفضاء بين عامي 1995 و 2007 خلال فترة عمله مع ناسا، قيادة هذه المهمة كموظف في أكسيوم.

هل من الآمن الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية، في ظل الصراع الروسي؟

روسيا هي الشريك الأساسي للولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية، ولطالما تم الترحيب بمحطة الفضاء باعتبارها رمزًا للتعاون بعد الحرب الباردة.

ومع ذلك، وصلت العلاقات الأمريكية الروسية على الأرض إلى ذروة التأزم وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شديدة على روسيا، وردت البلاد بعدة طرق، بما في ذلك رفض بيع محركات الصواريخ الروسية لشركات أمريكية.

على الرغم من كل الضجة، سعت ناسا مرارًا وتكرارًا لطمأنة أن الوكالة ونظرائها الروس يعملون معًا بسلاسة وراء الكواليس.

هل هم رواد فضاء أم سياح؟

هذا سؤال يخيم على مجتمع رحلات الفضاء الآن.

منحت حكومة الولايات المتحدة تقليديًا أجنحة رواد الفضاء لأي شخص يسافر أكثر من 50 ميلًا فوق سطح الأرض. لكن أجنحة رواد الفضاء التجارية - وهي تسمية جديدة نسبيًا قدمتها إدارة الطيران الفيدرالية - قد لا يتم توزيعها بشكل متحرّر تمامًا.

في العام الماضي، قررت إدارة الطيران الفيدرالية إنهاء برنامج أجنحة رواد الفضاء التجارية بالكامل في 1 يناير 2022. الآن، تخطط إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ببساطة لسرد اسم كل شخص يطير فوق عتبة 50 ميلًا على موقع الكتروني.

ماذا سيفعلون وهم في الفضاء؟

كل فرد من أفراد الطاقم لديه قائمة بمشاريع البحث التي يخططون للعمل عليها.

سيجري كونور بعض الأبحاث حول كيفية تأثير رحلات الفضاء على الخلايا الشائخة، وهي خلايا أوقفت عملية التكاثر الطبيعية و "مرتبطة بأمراض متعددة مرتبطة بالعمر"، وفقًا لأكسيوم.

من بين العناصر الموجودة في قائمة مهام باثي، بعض الأبحاث الطبية الإضافية، التي تركز بشكل أكبر على صحة الأطفال، والتي سيجريها بالشراكة مع العديد من المستشفيات الكندية، وبعض مبادرات التوعية بالحماية.

وسيقوم ستيبي أيضًا ببعض الأبحاث والتركيز على "الأنشطة التعليمية والفنية لربط جيل الشباب في إسرائيل وحول العالم"، وفقًا لأكسيوم.

خلال فترة التوقف، سيحصل الطاقم أيضًا على فرصة للاستمتاع بالمناظر الشاملة للأرض. وفي مرحلة ما، سيتشاركون الوجبة مع رواد الفضاء الآخرين.