قائمة أثرياء العرب 2022.. لبنان يتصدر وخسائر تتكبدها شخصيات كبيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—في نسختها الـ 36، أصدرت مجلة "فوربس" تصنيفها للمليارديرات العرب لعام 2022. فما تزال قائمة الأثرياء العرب إلى حد كبير مشابهة للتصنيف الصادر في عام 2021. هذا العام، وجد 21 مليارديراً عربياً في جميع أنحاء العالم مقارنة بـ 22 مليارديراً في عام 2021. وقد شهدت المجموعة مجتمعة انخفاضاً جزئياً في ثروتها الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار أمريكي. قبل عام، شملت القائمة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، الذي وافته المنية في ديسمبر 2021، وهو الوحيد الذي لم يكن ضمن قائمة 2022.

ووفقًا للتصنيف، لا يزال ناصف ساويرس المصري الأغنى عربيًا في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 7.7 مليار دولار - أقل بـ 600 مليون دولار عن العام الماضي، مما يجعله الخاسر الأكبر بين المليارديرات العرب هذا العام. ووفقًا لمجلة "فوربس" يرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض سعر سهم شركة أديداس للملابس الرياضية، التي يمتلك فيها ساويرس حصة تبلغ 6٪.

ومن جهة أخرى، حقق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه، المكاسب الأعلى هذا العام، بعد أن شهد كلاهما زيادة ثروتهما بمقدار 700 مليون دولار، ويبلغ صافي ثروة كل منهما 3.2 مليار دولار.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الأثرياء العرب في قائمة "فوربس" 2022، حسب صافي الثروة. وحجم الأرباح أو الخسائر لهذا العام.