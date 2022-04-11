ما الدول الأكثر إنتاجا لسيارات الركاب في عام 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنادًا إلى بيانات من المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، أنتجت الصين أكثر من 21.1 مليون سيارة للركاب في عام 2021. وعلى مدار الـ13 عاما الماضية كانت ولا تزال أولى الدول في انتاج السيارات.

تغير ترتيب البلدان التي لديها أكبر عدد من السيارات المنتجة بشكل كبير على مر السنين. ففي عام 1999، على سبيل المثال، لم تظهر الصين حتى في المراكز العشرة الأولى وكانت في المرتبة 14 في ذلك الوقت. حسب آخر بيانات للمنظمة.

والفجوة بين الصين وأكبر ثاني منتج لسيارات الركاب كبيرة، ففي المركز الثاني اليابان التي أنتجت حوالي 6.6 مليون سيارة في العام الماضي. ومن بين الدول الخمسة الأوائل، الهند بإنتاج بلغ 3.6 مليون سيارة لتكون في المركز الثالث، تلتها كوريا الجنوبية في المركز الرابع بـ 3.1 مليون وألمانيا في المركز الخامس بـ 3 ملايين سيارة ركاب لعام 2021.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الدول الأكثر إنتاجا لسيارات الركاب في العالم لعام 2021.