عمليات الإغلاق بسبب كورونا تسبب فوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم

هونغ كونغ (CNN)-- إغلاق المصانع، تأخر إطلاق طرازات جديدة، وتراجع في المبيعات. هكذا دخل سوق السيارات الضخم في الصين في حالة من الفوضى بسبب موجة كورونا الأخيرة في البلاد، مع الإغلاق الصارم في العديد من المدن مما أدى إلى تضرر إنتاج السيارات.

دفع أسوأ تفشي لكورونا في الصين منذ عامين السلطات إلى التشدد في سياسة "صفر كوفيد"، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدن الكبرى وحجز عشرات الملايين من الناس.

أجبرت إجراءات الإغلاق في شنغهاي ومقاطعة جيلين شركات صناعة السيارات على إغلاق مصانعها والمخاطرة بتأخير الشحنات في وقت يكون فيه الطلب العالمي على المركبات قويًا.

قالت شركة فولكس فاجن، الاثنين، إن مصانعها في شنغهاي وتشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين، مغلقة منذ أسابيع.

وقالت الشركة في رد مكتوب لـ CNN Business: "نظرًا للوضع الحالي لكورونا، فإن الإنتاج في مصانعنا في تشانغتشون معلق حاليًا منذ منتصف مارس ومنذ 1 أبريل في شانغهاي، ويسبب ذلك تأخيرًا في الإنتاج".

وأضافت الشركة أنها ستعوض توقف الإنتاج إذا هدأ الوضع في المستقبل القريب، من خلال نوبات عمل إضافية وإجراءات أخرى. وتابعت: "نقوم بالوقت الحاضر بتقييم الوضع من يوم لآخر".

وقالت شركة NIO الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، السبت، إنها علقت الإنتاج بسبب الاضطرابات المتعلقة بكورونا.

وأضافت الشركة في بيان: "علق الشركاء المورّدون منذ مارس الإنتاج بسبب الوباء واحدًا تلو الآخر في عدة أماكن بما في ذلك جيلين وشانغهاي وجيانغسو ولم يتعافوا بعد. وقالت نتيجة لذلك، أوقفت NIO إنتاج السيارات، مضيفة أن الشركة ستؤجل تسليم سياراتها الكهربائية للمستخدمين".

المشكلة لا تكمن فقط في الشركات الفردية المصنعة، فقد تم تأجيل معرض بكين للسيارات، أحد أكبر التجمعات العالمية للصناعة، حتى إشعار آخر بسبب الارتفاع الأخير في حالات كورونا حيث كان من المقرر أصلاً في الفترة من 21 إلى 30 أبريل.

وقالت الأمانة العامة لشركة Auto China في منشور على حسابها الرسمي في WeChat، السبت: "سنولي اهتمامًا وثيقًا لتطور الوباء، مضيفة أنها ستعلن مواعيد جديدة في الوقت المناسب".

وهذا يعني أن العديد من عمليات إطلاق السيارات الجديدة ستتأخر. فقد قال صانعو السيارات الكهربائية الصينية NIO وXPENG و LI AUTO سابقًا إنهم سيكشفون عن موديلات جديدة في معرض بكين التلقائي.

أثرت قيود كوفيد أيضًا على مبيعات السيارات في البلاد. أظهرت بيانات من الاتحاد الصيني لصانعي السيارات، الاثنين، أن مبيعات السيارات في الصين تراجعت بنسبة 12٪ في مارس مقارنة بالعام الماضي، لتعكس زيادة بنسبة 19٪ في فبراير، وتنهي شهرين متتاليين من النمو.

وعزت الجمعية الانخفاض إلى الارتفاع الأخير في حالات كورونا.

أظهرت بيانات يوم الاثنين نقطة مضيئة واحدة، ومع ذلك لا يزال طلب الصين على السيارات الكهربائية قويًا.

تم بيع حوالي 455000 مركبة جديدة تعتمد على الطاقة في مارس، بما فيها السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية، بزيادة 122٪ عن العام الماضي، وفقًا لبيانات منفصلة من جمعية سيارات الركاب الصينية.

كانت مبيعات Tesla في الصين قوية بشكل خاص، حيث احتلت المرتبة الأولى بين العلامات التجارية الكهربائية النقية.

قامت الشركة بتسليم 65814 سيارة صينية الصنع في مارس، وبيعت غالبية تلك المركبات في السوق الصينية. كان هذا الرقم أعلى بنسبة 85٪ عن العام الماضي.

في غضون ذلك، باعت BYD معظم مركبات الطاقة الجديدة في الصين، حيث سلمت 104878 مركبة في مارس، كان من بينها 53664 من النماذج الكهربائية النقية.

لم ترد تسلا على الفور على طلب للتعليق على أرقام مبيعاتها في مارس.