على مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال.. ما ترتيب الدول العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في نسخته الـ 23، يقدم مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor لصانعي السياسات رؤى حول كيفية تعزيز مثل هذه البيئة العملية.

شارك في استبيان السكان البالغين (APS) التابع لمؤسسة GEM ما لا يقل عن 2000 مشارك في كل اقتصاد من 47 اقتصادا. وفي 15 اقتصادا من أصل 47 اتفق أكثر من نصف أولئك الذين بدأوا أو أداروا شركة جديدة على أن جائحة كورونا أدت إلى فرص عمل جديدة.

وبناء على نتائج عام 2021، من بين 47 اقتصادًا مشاركًا في المؤشر، صنفت تقييمات الخبراء الوطنيين الإمارات على أنها أكثر بيئة داعمة لريادة الأعمال على الصعيد العالمي والعربي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية على مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال لعام 2021.