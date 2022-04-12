بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

أتلانتا الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الإثنين، عن اتفاق مبدئي لزيادة واردات الطاقة من الجزائر بعد اجتماع مع رئيس البلاد عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي: "لقد وقعت حكومتنا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة".

وأضاف: "بعد غزو أوكرانيا مباشرة، أعلنت أن إيطاليا ستتصرف بسرعة لتقليل الحاجة إلى الغاز الروسي. اتفاق اليوم هو استجابة مهمة لهذا الهدف الاستراتيجي".

بالإضافة إلى ذلك، قال دراغي إنه تم توقيع اتفاقية بين شركة الطاقة الإيطالية إيني وشركة الطاقة الوطنية الجزائرية المملوكة للدولة لتنفيذ تصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا.

وتستورد إيطاليا نحو 40٪ من إجمالي استهلاكها من الغاز من روسيا، بحسب وكالة رويترز.