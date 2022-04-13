8 خرافات شائعة حول درجة الائتمان الخاصة بك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تساعد درجة الائتمان الجيدة في الحصول على معدلات فائدة جيدة على القروض، وقد تؤثر على السعر الذي تدفعه مقابل التأمين وحتى قدرتك على الحصول على أنواع معينة من الوظائف.

ولكن رغم أهميتها، فلا يزال يُساء فهمها على نطاق واسع. إليك نظرة على بعض المفاهيم الخاطئة:

الاحتفاظ برصيد بطاقة ائتمان سيحسن درجاتك

تعتبر نسبة استخدامك للائتمان المتاح لك من العوامل الرئيسية في تحديد درجتك، فكلما انخفض الرقم، كان ذلك أفضل.

تعتبر نسبة استخدامك للائتمان المتاح لك من العوامل الرئيسية في تحديد درجتك، فكلما انخفض الرقم، كان ذلك أفضل. هناك درجة ائتمان واحدة فقط

هناك العديد من درجات الائتمان المختلفة، والنتيجة التي تعرفها قد لا تكون هي نفسها التي يراها المقرضون.

هناك العديد من درجات الائتمان المختلفة، والنتيجة التي تعرفها قد لا تكون هي نفسها التي يراها المقرضون. الدفع مقابل التحقق من درجتك

يمكنك التحقق من درجتك من خلال بعض المواقع مجانًا، أو من خلال جهة إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بك.

يمكنك التحقق من درجتك من خلال بعض المواقع مجانًا، أو من خلال جهة إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بك. إغلاق بطاقات الائتمان القديمة قد يعزز درجتك

إبقاء بطاقاتك الائتمانية مفتوحة واستخدامها في بعض الأحيان وسدادها يساعدك بدلًا من الإضرار بك.

إبقاء بطاقاتك الائتمانية مفتوحة واستخدامها في بعض الأحيان وسدادها يساعدك بدلًا من الإضرار بك. درجة ائتمان الشريك قد تؤثر على نتيجتك

بينما ينظر المقرضون في كلا الدرجات الخاصة بكما إذا تقدمتما بطلب للحصول على بطاقة ائتمان مشتركة، إلا أن درجاتكما منفصلة.

بينما ينظر المقرضون في كلا الدرجات الخاصة بكما إذا تقدمتما بطلب للحصول على بطاقة ائتمان مشتركة، إلا أن درجاتكما منفصلة. فتح بطاقة جديدة سيضر بائتمانك

سوف ينتج عن أي ائتمان جديد بما فيه البطاقات تأثير قصير الأجل على رصيدك، لكنه لن يؤثر على درجتك على المدى الطويل.

سوف ينتج عن أي ائتمان جديد بما فيه البطاقات تأثير قصير الأجل على رصيدك، لكنه لن يؤثر على درجتك على المدى الطويل. ​​​​ارتفاع الدخل يعني درجة أعلى

في حين أن المقرضين سيأخذون في الاعتبار دخلك لتحديد القرض الذي سيمنحونه لك، إلا أن مقدار الأموال التي تكسبها لا يحدد درجتك.