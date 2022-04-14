دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لأحدث بيانات معهد SWFI، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم. احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF المركز الخامس على الصعيد العالمي بقيمة أصول بلغت 620 مليار دولار أمريكي، ليتقدم من المركز السادس على محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونغ كونغ ويحصد المرتبة الخامسة عالميًا وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة من معهد SWFI.

وعلى المستوى العربي، حاز الصندوق السيادي لـ“هيئة الاستثمار الكويتية" على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية بقيمة أصول تبلغ 737 مليار دولار، والثالث عالميا، تلاه هيئة جهاز أبو ظبي للاستثمار (بقيمة 697 مليار دولار)، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث عربيًا.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على أكبر 10 صناديق سيادية في العالم حسب إجمالي الأصول.