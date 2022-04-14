الأمير السعودي الوليد بن طلال يعلق على عرض إيلون ماسك لشراء تويتر

اقتصاد
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الأمير السعودي الوليد بن طلال يعلق على عرض إيلون ماسك لشراء تويتر
Credit: - / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الأمير السعودي الوليد بن طلال، الخميس، عن رفضه للعرض المقدم من رجل الأعمال، إيلون ماسك، لشراء تويتر.

وكتب الوليد بن طلال عبر صحفته الرسمية على موقع تويتر: "لا أعتقد أن العرض المقترح من جانب إيلون ماسك (54.20 دولار للسهم) يقترب من السعر الحقيقي لتويتر، بعد النمو الذي حققه"، حسب قوله.

وتابع الأمير السعودي قائلا: "وبصفتي واحد من أكبر وأطول المستثمرين مدة في تويتر، شركة المملكة القابضة وأنا نرفض هذا العرض"، حسب قوله.

وكان فد فدم ماسك عرصا لشراء تويتر قائلا إنه يعتقد أن الشركة المالكة للمنصة تحتاج إلى "تغيير".

وعرض رجل الأعمال المالك لشركة "تسلا" الحصول على جميع الأسهم في تويتر التي لا يمتلكها مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، مما يقيم الشركة بـ 43.4 مليار دولار. ويمثل ذلك علاوة بنسبة 38٪ على سعر الإغلاق في الأول من إبريل/نيسان، وهو آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن أنه أصبح أكبر مساهم في تويتر، وعلاوة بنسبة 18٪ عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء.

وقال ماسك إن العرض النقدي الذي قدمه كان "العرض الأفضل والأخير"، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، مضيفًا أنه إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم.

 

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