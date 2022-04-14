الأمير السعودي الوليد بن طلال يعلق على عرض إيلون ماسك لشراء تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الأمير السعودي الوليد بن طلال، الخميس، عن رفضه للعرض المقدم من رجل الأعمال، إيلون ماسك، لشراء تويتر.

وكتب الوليد بن طلال عبر صحفته الرسمية على موقع تويتر: "لا أعتقد أن العرض المقترح من جانب إيلون ماسك (54.20 دولار للسهم) يقترب من السعر الحقيقي لتويتر، بعد النمو الذي حققه"، حسب قوله.

وتابع الأمير السعودي قائلا: "وبصفتي واحد من أكبر وأطول المستثمرين مدة في تويتر، شركة المملكة القابضة وأنا نرفض هذا العرض"، حسب قوله.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects. Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer. https://t.co/Jty05oJUTk https://t.co/XpNHUAL6UX

وكان فد فدم ماسك عرصا لشراء تويتر قائلا إنه يعتقد أن الشركة المالكة للمنصة تحتاج إلى "تغيير".

وعرض رجل الأعمال المالك لشركة "تسلا" الحصول على جميع الأسهم في تويتر التي لا يمتلكها مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، مما يقيم الشركة بـ 43.4 مليار دولار. ويمثل ذلك علاوة بنسبة 38٪ على سعر الإغلاق في الأول من إبريل/نيسان، وهو آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن أنه أصبح أكبر مساهم في تويتر، وعلاوة بنسبة 18٪ عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء.

وقال ماسك إن العرض النقدي الذي قدمه كان "العرض الأفضل والأخير"، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، مضيفًا أنه إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم.