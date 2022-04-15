واتساب يكشف تفاصيل خاصية جديدة باسم "مجتمعات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف تطبيق "واتساب" تفاصيل رؤيته لخاصية جديدة تسمى "مجتمعات" ستمكّن المستخدمين من الجمع بين مجموعات منفصلة تحت مظلة واحدة وضمن هيكل يعمل لصالحهم.

وبهذه الطريقة يمكن للأشخاص تلقي التحديثات المرسلة إلى مجتمعهم وتنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بسهولة على الأمور التي تهمهم. وستحتوي خاصية "مجتمعات" أيضًا على أدوات جديدة فعالة للمدراء، من بينها نشر الرسائل الإعلانية التي يتم إرسالها إلى الجميع والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.

وأشار التطبيق، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة عنه، أن خاصية "مجتمعات" ستسهل على مدير المدرسة الجمع بين كل أولياء أمور معًا لمشاركة التحديثات التي يجب الإطلاع عليها وإنشاء مجموعات حول فصول معينة أو الفعاليات من خارج المنهج الدراسي أو احتياجات العمل التطوعي.

كما سيتم ادخال المزيد من التحديثات حول كيفية عمل المجموعات على تطبيق واتساب، سواء كانوا جزءا من مجتمع أم لا. وسيساعد ذلك المستخدمين على التفاعل بأساليب جديدة وخفض التحميل الزائد على المحادثات الكبيرة. واشار واتساب إلى أنه سيتم توفير هذه الخصائص في الأسابيع القادمة حتى يتمكن المستخدمون من تجربتها حتى قبل طرح خاصية "مجتمعات".

- ردود الأفعال: سيتم توفير الوجوه التعبيرية في تطبيق واتساب حتى يتمكن الأشخاص من مشاركة آرائهم بسرعة دون إغراق المحادثات بالرسائل الجديدة.

- خاصية المسح لمدراء المجموعات: سيتمكن مدراء المجموعات من إزالة الرسائل المثيرة للمشاكل من جميع المحادثات.

- مشاركة الملفات: سيتم زيادة سعة مشاركة الملفات إلى 2 جيجا بايت، حتى يتمكن المستخدمون بسهولة من التعاون على المشاريع.

- دعم المكالمات الكبيرة: سيكون هناك امكانية لاجراء مكالمات صوتية بنقرة واحدة لما يصل إلى 32 شخصًا بشكل جديد كلياً.

وبطبيعتها، ستحفظ خاصة "مجتمعات" خصوصية المستخدمين، حيث يتم حماية الرسائل وتشفيرها بشكل كامل. واشار التطبيق إلى أن محور التركيز الرئيسي في العام المقبل هو توفير الخصائص الجديدة التي تدعم المجتمعات.