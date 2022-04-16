(CNN)-- أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن يوم الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترسل إلى بلاده 800 مليون دولار إضافية من الأسلحة والذخيرة ومساعدات أمنية أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون أميركيون من مرحلة جديدة محتملة دموية في الحرب الجارية، والتي تركز على المناطق الشرقية من أوكرانيا حيث تسحب روسيا قواتها من المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بـ 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17 و300 طائرة بدون طيار من طراز Switchblade و18 مدفع هاوتزر ومعدات واقية للحماية من الهجمات الكيميائية في أحدث دفعة من المساعدة الأمنية التي وافق عليها البيت الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل حزمة الأسلحة الجديدة على 200 ناقلة جند مدرعة من طراز M113، و10 رادارات مضادة للمدفعية، و500 صاروخ جافلين مضاد للدبابات و30000 مجموعة من الدروع والخوذات.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي إن خطة 800 مليون دولار تهدف إلى "تلبية الاحتياجات الأوكرانية العاجلة لمعركة اليوم" حيث تحول القوات الروسية تركيز هجومها إلى شرق وجنوب أوكرانيا. وقال إن الأسلحة سيبدأ إرسالها إلى أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أنه تم إرسال المساعدة الأمنية السابقة في أقل من أربعة إلى خمسة أيام بعد الموافقة على الطرود الأمنية.

حتى ليلة الثلاثاء، قال مصدران إن طائرات الهليكوبتر أزيلت من قائمة المساعدة، رغم أن بايدن قال في بيانه إنه تم إدراجها في نهاية المطاف. كانت أوكرانيا قد طلبت في البداية من البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة عدم إرسال طائرات الهليكوبتر، مما يشير إلى أنهم يريدون مزيدًا من الوقت لتقييم ما إذا كانت مفيدة. لكن خلال المكالمة الهاتفية يوم الأربعاء، قال زيلينسكي لبايدن إن بلاده بحاجة إليهم، لذلك أعيدوا إلى العبوة، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر.

رفعت شحنة 800 مليون دولار المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى أكثر من 3 مليارات دولار. بلغت ميزانية الدفاع الأوكرانية لعام 2020 حوالي 6 مليارات دولار فقط، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. في أقل من شهرين، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف ذلك في المساعدة الأمنية، مما يبرز الوتيرة التي عمل بها البيت الأبيض لإرسال الأسلحة والمعدات.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على قائمة الأسلحة والمعدات المخصصة ضمن الحزمة وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.