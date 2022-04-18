السعودية تحول وديعتها لدى موريتانيا إلى قرض ميسر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السعودية، الأحد، أنها قامت بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرار جاء إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك "ضمن جهود المملكة الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويا واقتصاديا".

وأضافت الوكالة: "تأتي هذه الخطوة تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية".

وتابعت: "من المأمول أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية".

وفي موريتانيا، قالت وكالة الأنباء إن وزارة المالية شهدت، الأحد، حفل التوقيع على اتفاقية بين موريتانيا والسعودية، تتعلق بتحويل الوديعة السعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.

وأضافت الوكالة أن "السعودية كانت وضعت في عام 2015 الوديعة في البنك المركزي الموريتاني دعما للعملة الوطنية ولميزان المدفوعات مما ساعد بلادنا على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادراتنا".

وقال وزير المالية الموريتاني إسلم ولد محمد أمبادي إن هذا القرض سيسدد خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 1%.