توقعات معدلات التضخم في الدول العربية.. هذه الدول تسجل المستويات الأعلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر عن صندوق النقد العربي لشهر أبريل 2022، تعكس التوقعات ارتفاعًا في معدلات التضخم في الدول العربیة لعام 2022، ويأتي ذلك نتيجة للتحديات المترتبة من سلاسل الإمداد الدولیة، والارتفاعات المسجلة في أسعار السلع الزراعیة والصناعیة ومواد الطاقة.

ووفقًا للتقرير، يعود ارتفاع مستويات التضخم إلى تأثیر الزیادة في مستویات الطلب الكلي، ورفع معدلات ضرائب الاستھلاك في بعض الدول العربیة، والأثر الناتج عن انخفاض قیمة بعض العملات العربیة مقابل العملات الرئیسة، وتأثیر عوامل تضخمیة أخرى تختلف من دولة عربیة لأخرى، لیسجل متوسط معدل التضخم للدول العربیة نحو %7.5في عام 2022، مقارنة مع 5.7% في عام 2021، بينما من المتوقع تراجع معدل التضخم نسبيًا في عام 2023 لیصل إلى 7.0 %.