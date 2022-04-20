أولهم ساويرس.. 5 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لتصنيف فوربس لثروات العائلات الغنية في قارة إفريقيا لعام 2022، جاءت عائلة ساويرس المصرية بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء إفريقيا، بصافي ثروة إجمالية قدرها 12.9 مليار دولار.

وبناء على تقديرات فوربس المعتمدة حتى 14 أبريل 2022، وصلت ثروة سميح ساويرس إلى 1.1 مليار دولار، بينما يمتلك شقيقه ناصف صافي ثروة 8.4 مليار دولار. وفي المقابل بلغ صافي ثروة نجيب 3.4 مليار دولار.

وجاءت في المرتبة الثانية عائلة رجل الأعمال الجنوب إفريقي يوهان روبرت بثروة تبلغ 9.5 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة عائلة نيكي أوبنهايمر الجنوب أفريقي بثروة تصل إلى 8.7 مليار دولار.

ومن بين العائلات العربية، جاءت عائلة منصور المصرية في المرتبة الرابعة بثروة تقدر بـ 5.1 مليار دولار، كما احتل الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته ذات التصنيف ليبلغ صافي ثروتهم المبلغ نفسه.

وفي المركز السادس، جاء الملياردير المغربي عزيز أخنوش وعائلته حيث تبلغ ثروتهم 2 مليار دولار، فيما احتلت عائلة عثمان بنجلون من المغرب المرتبة السابعة بين أغنى العائلات في إفريقيا لتبلغ ثروتهم 1.4 مليار دولار.

ومن بين إجمالي ثروة السبع عائلات الإفريقية الأغنى المجتمعة بقيمة 44.7 مليار دولار، يشكل إجمالي ثروات العائلات العربية 59.3٪ أو 26.5 مليار دولار.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على تصنيف صافي ثروة العائلات العربية الأغنى في قارة أفريقيا بحسب تصنيف فوربس.