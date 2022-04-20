دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعد اندلاع أحداث أعمال العنف التي اندلعت في المدن السويدية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن خطط راسموس بالودان، زعيم حزب Stram Kurs اليميني المتشدد الدنماركي، للمظاهرة المناهضة للمسلمين ونفذها، ونشر صورة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي مع مصحف محترق وأعلن نيته حرق المزيد.



أقبلت العديد من الدول العربية على إدانة حرق نسخ من القرآن في السويد، بينما دعا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة المنتجات السويدية تحت وصم "مقاطعة المنتجات السويدية" و "مقاطعة السويد" ردًا على تكرار الحادثة.



ومن منظور تجاري، تعتمد السويد على صادراتها إلى العديد من الدول العربية، فوفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة “كومتريد”، احتلت السعودية القيمة الأعلى بقيمة صادرات السويد لعام 2021، لتبلغ حوالي 1.193 مليار دولار، لتليها مصر بإجمالي 884 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 764 مليون دولار أمريكي.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على الدول العشر العربية الأولى من حيث قيمة التجارة لصادرات السويد في عام 2021.