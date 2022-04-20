مساهمو تسلا يحاولون جعل إيلون ماسك يتوقف عن تعليقاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يريد إيلون ماسك أن يعتقد الجميع أنه كان لديه الموارد المالية اللازمة لضمان جعل تسلا شركة خاصة في العام 2018، لكن المجموعة التي تقاضيه بشأن هذا الادعاء تقول إن المال لم يكن بحوزته، وتوافق لجنة الأوراق المالية والبورصات والقاضي الفيدرالي على ذلك.

يقدم ماسك هذا الادعاء بينما يواجه دعوى قضائية الآن ضد أحد المساهمين بشأن تغريدة مسيئة قال فيها إنه "حصل على تمويل مضمون". في الوقت نفسه، يسعى أيضًا للاستحواذ على شركة تكنولوجيا خاصة أخرى، تويتر، ولم يكشف عن مصدر التمويل بعد.

مساهمو تسلا الذين يقاضونه بتهمة الاحتيال ليسوا سعداء بتعليقاته، طلبوا من القاضي في قضيتهم في ملف المحكمة يوم الجمعة إسكات الرئيس التنفيذي السعيد بالتغريد.

قال المساهمون أيضًا إن قاضيًا فيدراليًا وجد أن تغريدات ماسك لعام 2018 التي ادعى فيها أن لديه التمويل اللازم لامتلاك شركة تسلا الخاصة كانت خاطئة ومضللة، إتفق ماسك في النهاية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن التغريدات، واستقال من منصب رئيس الشركة ووافق على الإشراف على استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.

قال ماسك في مؤتمر TED يوم الخميس: "لقد أُجبرت على [الكذب] لإنقاذ حياة تسلا وهذا هو السبب الوحيد". ومضى في مقارنة التجربة مع وجود شخص ما يوجه مسدسًا إلى رأس طفله.

في تغريدات 2018، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه يفكر في جعل الشركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، وإنه حصل على التمويل للقيام بذلك. قفز سهم تسلا بعد تغريدته بأكثر من 6%، قبل أن ينخفض ​​خلال الأسبوع التالي. ورفع المستثمرون دعوى قضائية ضد الملياردير، زاعمين أن تغريداته "تسببت في ارتباك كبير وتعطيل في سوق أسهم تسلا وأدت إلى إلحاق ضرر بالمستثمرين."

أكد مستثمرو تسلا الذين يقاضون ماسك في جلسة المحكمة يوم الجمعة أن القاضي في القضية قد وافق على زعمهم بأن ماسك أدلى ببيانات كاذبة عن قصد عندما قام بالتغريد حول الحصول على تمويل مضمون لمثل هذه الصفقة.

يشير الإيداع إلى أمر صدر في الأول من أبريل عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد إم تشين والذي لم يظهر في جدول الأعمال.

وفقًا لملف المستثمرين، الذي أوردته وكالة بلومبرج لأول مرة، وافق تشين على أنه "لا يمكن لأي هيئة محلفين أن تجد تغريدات ماسك في 7 أغسطس 2018 دقيقة أو غير مضللة."

تقدم المستثمرون يوم الجمعة بطلب لأمر تقييدي مؤقت لمنع ماسك من التحدث علنًا عن القضية حتى فترة ما بعد المحاكمة. يدّعي المحامون أن تعليقات ماسك العامة يمكن أن تؤثر على المحلفين المحتملين لأنه يقوم "بمحاولة غير دقيقة لتبرئة نفسه في محكمة الرأي العام."

يأتي اقتراح الأمر التقييدي بعد أن قال ماسك علنًا في مؤتمر TED إنه لم يكذب في تغريدته لعام 2018.

وصف ماسك في مؤتمر TED في فانكوفر لجنة الأوراق المالية والبورصات بـ "الأوغاد" فيما يتعلق بالتسوية ​​التي توصل إليها مع الوكالة المتعلقة بالتغريدة نفسها في 7 أغسطس 2018. ضاعف ذلك ليقول إن لديه تمويلًا مضمونًا، وأنه وافق فقط على التسوية لأنه إذا لم يفعل ذلك، لكانت البنوك قد توقفت عن توفير رأس المال وإفلاس تسلا.

تأتي التحديثات على قضية المساهمين بعد محاولة ماسك المروعة لشراء تويتر، حيث يمتلك حاليًا ما يقرب من 9.6٪ من الأسهم. اعتمد مجلس إدارة تويتر خطة "حبة السم" التي يمكن أن تجعل من الصعب على ماسك السيطرة على الشركة.