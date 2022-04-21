نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- ذكرت شركة نيتفلكس يوم الثلاثاء أنها سجلت خسارة في عدد مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد. صدمت الأخبار وول ستريت ودفعت الأسهم للهبوط بنسبة 35 ٪ صباح الأربعاء، مما أدى إلى القضاء على 50 مليار دولار من القيمة السوقية. وكان هذا بعد أن انخفض سهم الشركة بأكثر من 40٪ منذ بداية العام.

كان الخبراء والمحللون المتفائلون الذين كانوا ينظرون إلى شركة نيتفلكس على أنها العمود الفقري لصناعة الترفيه المتغيرة قلقين الآن بشأن نموها في المستقبل. وهم يتساءلون كيف سيبدو مستقبل الشركة - وكل البث المباشر -.

صرحت شركة نيتفلكس يوم الثلاثاء أنها فقدت 200,000 مشترك في الربع الأول من عام 2022. قد يبدو 200,000 من أصل 221 مليون اشتراك عالمي أكثر من مجرد خطأ في التقريب، لكن التوقعات كانت تشير بأن الخدمة ستضيف 2.5 مليون مستخدم جديد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام – وهو مستوى منخفض أثار مخاوف المستثمرين بالفعل في يناير.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على التغير في عدد الاشتراكات المدفوعة لخدمة نيتفلكس في الربع الأول من 2021 مقارنة مع الربع الرابع من 2021 وفقًا للتقرير الصادر من شركة نيتفليكس لأرباح الربع الأول من 2021.