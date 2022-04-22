كارلوس غصن يعلق على إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه

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(CNN)-- قال كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، الجمعة، إن توقيت إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه كان "مفاجئا".

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وأضاف غصن في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية المتعاونة مع شبكة CNN: "الإعلان عن مثل هذه الأخبار في فترة مشحونة سياسياً يبدو مفاجئا" ، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

وكان مكتب المدعي العام في نانتير قرب باريس أصدر، في وقت سابق الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق غصن.

وقال الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، الذي علم بأمر المذكرة من خلال الصحافة، إنه مستعد"للدفاع عن نفسه بعد أن جمع ما يكفي من العناصر لأن تأخد العدالة مجراها"، وأضاف: "لا يوجد فلس واحد من رينو، ولا من نيسان، تم إعطاؤه لي بشكل غير ملائم بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكان غصن يأمل في أن "يعود يوماً ما إلى فرنسا"، مدعياً أنه حتى لو أراد السفر، فإن القضاء اللبناني لن يسمح له بذلك.

كان رجل الأعمال اللبناني البرازيلي المولد والذي يحمل الجنسية الفرنسية، هرب من اليابان إلى لبنان عام 2019.

وذكر كارلوس غصن: "هناك قرينة البراءة من جهة، ومن ناحية أخرى، هناك حقوق إنسانية أساسية لم يتم احترامها في اليابان وآمل أن تكون في فرنسا".

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