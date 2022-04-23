دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لقائمة فوربس لأغنى المليارديرات في العالم، تصدر 92 مواطنًا أمريكيًا ولدوا في الخارج على قائمة فوربس السنوية للمليارديرات لعام 2022 والذين يعيشون حاليًا في الولايات المتحدة. ليمثل 13٪ من أصل 735 مواطنًا أمريكيًا في القائمة من المهاجرين.

وقد بلغ صافي ثروة أصحاب المليارات من المواطنين الأمريكيين المولودين في الخارج إجمالي 711 مليار دولار، أي ما يعادل 15٪ من الثروة الإجمالية للمليارديرات الأمريكيين. وينحدر هؤلاء المهاجرين من 35 دولة مختلفة ومن كل قارة ما عدا القارة القطبية الجنوبية. ليصنف من بينهم أغنى شخص في العالم إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، وهو واحد من ثلاثة أشخاص ضمن القائمة التي ترجع أصولهم إلى جنوب إفريقيا.

ومن بين الـ 92 ملياردير في القائمة، جاء 6 أشخاص من مواليد دول عربية، إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على ترتيبهم في قائمة فوربس السنوية للمليارديرات لعام 2022 (صافي الثروة اعتبارًا من 11 مارس).