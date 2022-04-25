نتفليكس قد تضيق الخناق على مشاركة كلمة السر.. ماذا يعني ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تراجعت أسهم نتفليكس الأسبوع الماضي بعد أن أبلغت المنصة عن أول خسارة مشتركين لديها منذ أكثر من عقد، أحد العوامل التي أشارت إليها الشركة على أنها تضر بالإيرادات: مشاركة كلمات السر على نطاق واسع.

هل هذا يعني أن الشركة على وشك طرد ملايين المشاهدين من الحسابات المشتركة؟ ليس تمامًا. ولكن قد يعني ذلك أن مشتركي نتفليكس في جميع أنحاء العالم قد يضطرون إلى دفع المزيد لإبقاء أطفالهم أو أصدقائهم أو زملائهم في حساباتهم.

سمحت نتفليكس لمشتركيها بمشاركة كلمات السر الخاصة بهم لسنوات دون تدخل يذكر. في الواقع، اعترفت الشركة في رسالتها إلى المستثمرين يوم الثلاثاء أنه من المحتمل أن تكون هذه السياسة قد ساعدت في تعزيز نموها من خلال "جذب المزيد من الأشخاص إلى نتفليكس والاستمتاع بخدماتها."

ومع ذلك فقد توقف هذا النمو بشدة، وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تبحث الآن في أفضل السبل لتحقيق الدخل من الإشتراكات. أشارت الشركة إلى أنه من بين 222 مليون أسرة تدفع أجر الإشتراك في جميع أنحاء العالم، فإنها تقدر أنه يتم مشاركة الحسابات مع أكثر من 100 مليون أسرة إضافية."

هل هذه نهاية مشاركة كلمة سر حساب نتفليكس؟

إذن ماذا يعني ذلك بالنسبة لحسابك؟ من غير الواضح نظرًا لأن نتفليكس في المراحل الأولى من معرفة كيفية جني المزيد من الأموال من مشاركة الحساب.

قالت الشركة في الشهر الماضي إنها تعمل منذ عام على طرق "لتمكين الأعضاء الذين يتشاركون الحسابات خارج منازلهم من القيام بذلك بسهولة وأمان، مع دفع المزيد مقابل ذلك أيضًا". يعني ذلك: سيتعين عليك الدفع مقابل هؤلاء الأشخاص الإضافيين في حسابك.

طرحت الشركة ميزتين للاختبار في 3 أسواق خارجية تدعى "عضو إضافي" و"نقل ملف التعريف". تختلف التكاليف بناءً على عدد من العوامل، ولكن قالت نتفليكس إنه يمكن إضافة الميزات مقابل "جزء بسيط من سعر الخدمة الأساسي."

مع "عضو إضافي"، يمكن للمشتركين في باقات نتفليكس العادية والمتميزة إضافة حساب يستفيد منه شخصان لا يعيشان معهم.

سيتمتع هؤلاء الأعضاء "الإضافيون" بحق الوصول الكامل إلى حساب نتفليكس الرئيسي، وسيكون لديهم ملفات تعريف خاصة بهم وتسجيل الدخول. لن يتم احتساب العضويات الإضافية في أرقام المشتركين المدفوعة الإجمالية في نتفليكس.

لذلك إذا كان لديك شخص ما على حساب نتفليكس الخاص بك لا يعيش ضمن أسرتك -ولد بعيد في الكلية، صديق، ابن عم بعيد، أو أيًا كان- فستدفع مبلغًا إضافيًا مقابل استخدامهم الخدمة.

يتيح خيار "نقل الملف الشخصي" للمشتركين أيًا كان سعر اشتراكهم، نقل معلومات ملفهم الشخصي إلى حساب مدفوع جديد.

يتم حاليًا اختبار كلتا الميزتين في تشيلي وكوستاريكا وبيرو. عادةً ما تختبر نتفلكس ميزاتها الجديدة في الأسواق الصغيرة قبل طرحها على نطاق واسع، وليس واضحًا في هذه المرحلة ما إذا كان "عضو إضافي" أو "نقل ملف التعريف" سيصبح متاحًا بشكل أكبر أو سيتم إلغاءه.

ومع ذلك، مع انخفاض أسهم الشركة والشك من قبل المستثمرين في إمكانات نموها المستقبلية، فإنه رهان جيد أن هذه الخيارات أو المماثلة لها يمكن تنفيذها عاجلاً وليس آجلاً.

أينما تذهب نتفليكس تذهب خدمة البث عبر الانترنت

قالت الشركة يوم الثلاثاء: "لقد حاولنا دائمًا أن نجعل المشاركة داخل منزل أحد الأعضاء أمرًا سهلاً، عبر ميزات مثل مشاركة الملفات الشخصية. وبينما كانت هذه شائعة جدًا، فقد تسببت في حدوث ارتباك حول متى وكيف يمكن مشاركة نتفليكس مع الأسر الأخرى. على الرغم من أننا لن نتمكن من تحقيق الدخل من كل ذلك في الوقت الحالي، إلا أننا نعتقد أنها فرصة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط."

مرة أخرى، إن جعل العملاء يدفعون مقابل امتياز مشاركة حساباتهم قد يأتي بنتائج عكسية. قامت نتفليكس بالفعل برفع أسعارها في وقت سابق من هذا العام، ويمكن أن تنعكس التكاليف الإضافية سلبا على قاعدة مشتركيها.

لا تزال الشركة في الأيام الأولى من العمل على كيفية تحقيق الدخل من مشاركة كلمة السر، وإذا فرضت نتفليكس قيودًا على هذه الممارسة، فمن المحتمل أن تحذو شركات أخرى حذوها. بصفتها رائدة في هذا المجال، يمكن أن يكون لقرار نتفليكس تداعيات على مستوى هذه الصناعة ككل.