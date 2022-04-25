صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر قد تتم "في أقرب وقت"

(CNN)-- ذكرت تقارير إعلامية أن شركة تويتر تقترب من الموافقة على العرض الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الموقع.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصفقة قد يتم الانتهاء منها في أقرب وقت يوم الاثنين، فيما رفض تويتر التعليق.

وتأتي تلك التقارير التي تفيد بأن صفقة وشيكة بعد أن كشف ماسك، الأسبوع الماضي، أنه جمع 46.5 مليار دولار لتمويل الصفقة.

واجتمع مجلس إدارة تويتر، يوم الأحد، لتقييم عرض ماسك لشراء جميع أسهم الشركة التي لا يملكها حاليًا مقابل 54.20 دولارًا للسهم، حسبما أكد مصدر مطلع على الصفقة لشبكة CNN، وقال المصدر إن "المناقشات أصبحت جادة".

ومنذ أقل من شهر، كشف ماسك أنه يمتلك 9.1٪ من أسهم تويتر وعزز الدعوات لإجراء تغييرات على وسيلة التواصل الاجتماعي.

وانتشرت الأسئلة حول ما إذا كان ماسك قادرا بالفعل على تمويل صفقة استحواذه على تويتر في الأيام التي أعقبت تقدمه بعرضه، خاصة بعد أن قال في مقابلة: "لست متأكدا من أنني سأكون قادرا بالفعل على ذلك".

وتم تداول أسهم تويتر بأقل من سعر العرض في إشارة محتملة لتشكك المستثمرين بشأن الصفقة، ومع ذلك، ففي صباح يوم الاثنين، ارتفع سهم تويتر بنسبة 5٪ تقريبا عقب التقارير الجديدة بشأن صفقة الاستحواذ، متجاوزا 51 دولارا للسهم.

في حالة الموافقة على الصفقة، فسيكون إيلون ماسك أغنى رجل في العالم مسؤولا عن واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذا في العالم.

وكان ماسك أكد مؤخرا على أن هدفه هو تعزيز حرية التعبير على تويتر والعمل على"إطلاق إمكانات غير العادية".