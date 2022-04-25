كم بلغت قيمة المساعدات المقدمة من الدول لأوكرانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم لأوكرانيا حاليا، حيث قدمت بما يعادل 8.15 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية والإنسانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، بحسب قاعدة بيانات أصدرها معهد Kiel للاقتصاد العالمي بشأن حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا والمقارنة بين ما قدمته الدول المانحة.

ويتم تسجيل المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية عن طريق جمع المعلومات من المصادر الرسمية والحكومية و وسائل الإعلام.

وسجلت أمريكا كأكبر دولة مانحة للمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، حيث وصل إجمالي المساعدات العسكرية إلى 4.6 مليار دولار، والمساعدات الإنسانية إلى 3.4مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 8.15 مليار دولار.

وجاءت بولندا في المرتبة الثانية في منح المساعدات لأوكرانيا حيث بلغت المساعدات التي قدمتها حوالي 1 مليار دولار وأغلبها مساعدات مالية، تلتها بريطانيا بمجموع 773.9 مليون دولار أمريكي.

وبحسب كريستوف تريبيش، مدير الأبحاث في معهد كيل والمؤلف الرئيسي لمقتفي الدعم الأوكراني: "من اللافت للنظر أن أمريكا وحدها تقدم أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي بأكمله، الذي تشتعل الحرب في دولة جواره".

وبلغ مجموع المساعدات التى قدمتها دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار من مؤسسات الاتحاد الأوروبي و2.1 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه الدول الأعلى بإجمالي التزامات المساعدات الثنائية لأوكرانيا.