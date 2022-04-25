أسعار النفط تتراجع جراء المخاوف من تداعيات إغلاق كورونا في الصين

(CNN)-- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، الاثنين، حيث أذكى إغلاق في الصين جراء تفشي فيروس كورونا المخاوف بشأن ضعف الطلب على الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض النفط الأمريكي بنسبة 5.6 ٪ إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.33 دولارا للبرميل، وهبط خام برنت 4.9 % إلى 101.43 دولار للبرميل.

واهتزت أسواق النفط مجددا بسبب المخاوف من أن استراتيجية الصين الخاصة بالحد من انتشار كورونا ستضعف الطلب هناك.

وذكر آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل للاستشارات، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الاثنين: "المعنويات السائدة اليوم منخفضة بسبب عمليات الإغلاق في الصين".

وأعلنت تشاويانغ، إحدى أكبر المناطق في العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، أنها ستجرى فحوصات جماعية للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المنطقة.

وفي محاولة لاحتواء تفشي وصف بأنه "عاجل وكئيب"، أغلقت السلطات في بكين عشرات المجمعات السكنية في 8 مناطق، ومنعت السكان من المغادرة، فيما هرع الأهالي لتخزين السلع الأساسية وسط مخاوف من الإغلاق.

وقال مات سميث، كبير محللي النفط في شركة كيبلر: "يبدو أن ارتفاع الإصابات والإغلاق سيؤديان إلى تقليص الطلب بشكل متزايد في واحدة من أهم الدول المستهلكة النفط في العالم".

وعلى الرغم من أن خسائر سوق النفط ليست لأسباب إيجابية، إلا أنها قد تخفف الضغط على الأسعار التي ارتفعت الأسبوع الماضي.