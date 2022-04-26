تحليل.. 8 استفسارات حول مستقبل تويتر مع تولي إيلون ماسك زمام الأمور

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ثلاثة من أكثر الكلمات صدقًا في عالم الصحافة هي "أنا لا أعرف". هذه الكلمات مفيدة للغاية في الوقت الحالي، حيث يحاول عالم التكنولوجيا والإعلام بأكمله استيعاب صفقة إيلون ماسك الخارقة التي لا يمكن التنبؤ بها دائمًا لجعل تويتر شركة خاصة. ماذا سيفعل ماسك؟ ماذا سيصبح تويتر؟ لا أعلم. لا أحد يعلم. أظن أن ماسك حتى لا يعرف.

لذا، ما إذا كان أفضل حقبة لتويتر على وشك البدء، أو ما إذا كانت هذه هي بداية نهاية الخدمة، فلنكن صادقين، لا أحد يعرف. إليك ما نعرفه، على شكل مجموعة من تغريدات:

- هذه الصفقة "تضع أغنى رجل في العالم مسؤولاً عن واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية نفوذاً"، كما كتب كلير دافي ودوني أوسوليفان من CNN

- كتب فريق وول ستريت جورنال أن ذلك "يمثل أحد أكبر عمليات الاستحواذ على شركة تكنولوجيا ومن المرجح أن يؤثر على اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي".

- قال ماسك إن عرضه الأولي، 54.20 دولارًا أمريكيًا للسهم، كان "العرض الأفضل والأخير"، وأنه متأكد من ذلك، وهذا بالضبط ما قبله مجلس إدارة تويتر بعد 11 يومًا

- لا شيء يتغير على المدى القصير. سوف يستغرق تنفيذ الصفقة عدة أشهر. قد لا يسيطر ماسك على تويتر حتى الخريف.

- قدم ماسك تعهدات معينة للمستخدمين، بما في ذلك "جعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، والقضاء على حسابات برامج روبوتات الإنترنت Bots، والمصادقة على حسابات جميع البشر".

- في الولايات المتحدة، جاءت ردود الفعل الأيديولوجية على الصفقة إلى حد كبير وفقًا لخطوط متوقعة. جاء في عنوان على الصفحة الرئيسية لصحيفة وول ستريت جورنال: "الجمهوريون يهتفون للصفقة؛ الديمقراطيون يرون المخاطر".

- فيما يتعلق بالأسئلة حول ما إذا كان ماسك سيعيد حساب دونالد ترامب، قال الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال للموظفين، "بمجرد اتمام الصفقة، سنعرف الاتجاه الذي ستذهب إليه المنصة."

8 أسئلة

- كيف كان الربع الأول من تويتر؟ ستعلن الشركة عن أرباح الربع الأول يوم الخميس، ولكن في ضوء الصفقة، لن يكون هناك مؤتمر عبر الهاتف للمحللين.

- "ما هو الهدف من تويتر برأي ماسك؟" هذا ما سأله كيسي نيوتن في رسالته ليلة الإثنين. وأضاف أن "كل ما نواجهه هو سلسلة من التغريدات والبيانات المشفرة التي تكون قصيرة بما يكفي للسماح بتفسير واسع."

- إذن: متى يشرح ماسك خططه بالتفصيل؟ هل سيفعل ذلك من خلال تويتر أم من خلال الأساليب التي تسمح بمزيد من التفاصيل والفروق الدقيقة؟

- هل سيرغب موظفو تويتر في العمل لدى ماسك؟ ذكرت إليزابيث دوسكين من صحيفة واشنطن بوست أن البعض رد على استيلاء ماسك على المنصة "بصدمة وفزع". "قام البعض بالتغريد برموز تعبيرية مليئة بالدموع وميمات لأشخاص يعانون من انهيارات عاطفية، بينما قال آخرون لـ The Post إنهم أصيبوا بصدمة شديدة لدرجة لا تسمح لهم بالتحدث."

- ماذا سيحدث لفريق القيادة الحالي لتويتر؟ في اجتماع شامل يوم الاثنين، قال أغراوال إنه "متفائل" بشأن مستقبل الشركة، مضيفا أن ماسك "يريد أن يكون تويتر قوة قوية وإيجابية في العالم، تمامًا مثلنا جميعًا". لكن من الصعب تخيل بقاء أغروال في مكانه.

- ماذا سيكون دور جاك دورسي؟ لقد غرد مساء يوم الاثنين أن "هدف إيلون المتمثل في إنشاء منصة موثوق بها إلى أقصى حد وشاملة على نطاق واسع هو الهدف الصحيح. وهذا أيضًا هدف [أغراوال] ، وسبب اختياري له. شكرًا لكليكما على إخراج الشركة من وضع مستحيل. هذا هو الطريق الصحيح .. أؤمن بذلك من كل قلبي."

- ماذا عن المقر الرئيسي لتويتر؟ أشارت SF Chronicle إلى التداعيات المحتملة على مدينة سان فرانسيسكو منذ أن أعرب ماسك عن "شكوكه بشأن العمل عن بُعد".

- ما مدى الجدل الذي سيصبح بين ماسك وجيف بيزوس؟ فكما أشار ريتشارد لولر من The Verge، "يختبر جيف بيزوس بالفعل التزام إيلون ماسك بحرية التعبير عن طريق تصيد" ماسك ببعض التغريدات التي تم نشرها ليلة الإثنين حول الصين ...

هل سيعود ترامب؟

بقلم أوليفر دارسي:

الإجابة المختصرة هي أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك. أكد ترامب نفسه لفوكس في قصة نُشرت يوم الإثنين على أنه حتى لو سُمح له بالعودة إلى المنصة، فلن يعود وسيختار استخدام تطبيق Truth Social الخاص به. لكن من الصعب رؤية الرئيس السابق، شخص مدمن بشكل واضح على تويتر، يرفض فرصة استخدام المنصة إذا سُمح له بذلك. السؤال حقاً هو: هل سينقض تويتر تحت ملكية ماسك قراره بحظره؟ عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير، أوضح ماسك تمامًا الاتجاه الذي يريد أن يسلكه على المنصة ...

ماسك بين الديمقراطيين والجمهوريين

بقلم هاري انتين:

شراء ماسك لموقع تويتر وضع رجلًا محبوبًا لدى الجمهوريين كمسؤول عن منصة يستخدمها الديمقراطيون بشكل غير متناسب. صافي تفضيل ماسك (أي مدى ارتفاع تقييمه المفضل عن غير المواتي) في الاستطلاع الأخير هو حوالي +50 نقطة بين الجمهوريين مقارنة بـ -10 نقاط بين الديمقراطيين. هذا مختلف تمامًا عن الاستطلاع السابق حول الموضوع الذي أظهر فجوة حزبية صغيرة في جاذبية ماسك.

لا شك في أن تصريحات ماسك الأخيرة حول الكثير من الموضوعات (بما في ذلك التعليقات السلبية حول بايدن) تسببت في حدوث شقاق حزبي.

تأتي الآراء المتغيرة تمامًا في الوقت الذي يوشك فيه ماسك على الاستحواذ على موقع تويتر الذي يغلب عليه الطابع الديمقراطي. أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" في الصيف الماضي أن 67٪ من مستخدمي تويتر يميلون إلى الديمقراطيين مقارنة بـ 30٪ من الجمهوريين. سنرى ما إذا كان شراء ماسك يغير ذلك.

نقاط للتفكير بها

- السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "بشكل عام، بغض النظر عمن يمتلك تويتر أو يديره، لطالما كان الرئيس قلقًا بشأن قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة ..."

- أستاذة جامعة كولومبيا إميلي بيل: "إذا استغرقت لحظة للتفكير في مدى الجنون تمامًا أنه في عام 2022، يمكن لشركة لديها مجموعة بيانات مهمة من الاتصالات الخاصة والعامة، والتي لديها بلديات وشركات وحكومات على المنصة، تبديل الملكية مع كثير من التدقيق الصفري ".

- موظف تويتر إدوارد بيريز: "يؤمن معظمنا بشدة بأن تويتر هو أكثر من مجرد منصة تقنية؛ لدينا مسؤولية عميقة تجاه المجتمع. آمل أن يفهم مالكنا الجديد ذلك."

- المحلل مايكل ناثانسون: "بيع تويتر مقابل 54.20 دولارًا هو الدليل النهائي على أن فكرة المنصة كانت أكثر قيمة بكثير من عمليات تويتر الفعلية طويلة المدى!"