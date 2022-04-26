أبرز الأسئلة التي طرحها موظفو تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة

من "الخزنة".. شاهد ما قاله إيلون ماسك لـCNN عن الإنترنت قبل 21 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد استحواد رجل الأعمال، مالك شركة تسلا، إيلون ماسك، بشكل رسمي على تويتر، برز لدى موظفي الشركة عدة أسئلة، نستعرضها في هذا المقال.

وفقًا للمكالمة التي حصلت عليها CNN، أثار موظفو تويتر في اجتماع شامل عقد الاثنين مع الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال ورئيس مجلس الإدارة بريت تايلور، أسئلة حول كل شيء بدءًا مما تعنيه الصفقة، لتعويضاتهم، إلى ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعود إلى المنصة.

تأتي المكالمة بعد أن أعلن مجلس إدارة تويتر الاثنين أنه توصل إلى صفقة لبيع الشركة إلى ماسك مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد. تنهي الصفقة دورة من الأخبار المذهلة، حيث أصبح الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و"سبيس اكس" أحد أكبر المساهمين في تويتر والذي كان قد عرض عليه مقعد في مجلس إدارتها ورفضه ومن ثم تقدم بعرض لشراء الشركة -كل ذلك في أقل من شهر- وبذلك أصبح أغنى رجل في العالم مسؤولا عن واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية نفوذاً. كما أثيرت تساؤلات كبيرة حول كيفية ظهور تغييرات ماسك المقترحة على النظام الأساسي، بما في ذلك تخفيف قيود المحتوى.

أخبر أغراوال الذي كان مسؤولاً عن تويتر لمدة أربعة أشهر فقط، الموظفين ألا يتوقعوا تغييرات كبيرة قبل انتهاء الصفقة، والتي من المقرر أن تحدث قبل نهاية هذا العام. وقال أيضًا إنه "لا توجد خطط لأي تسريح للعمال في هذه المرحلة" وأن سياسات العمل عن بُعد في تويتر ستستمر حتى انتهاء الصفقة.

وقال: "سنواصل من الآن وحتى ختام الصفقة اتخاذ القرارات كما فعلنا دائمًا، مسترشدين بالمبادئ التي لدينا. هذا لا يعني أن الأمور لن تتغير، فقد تغيرت الأمور بالفعل. لقد كنت أتحدث عن قيادة التغيير الإيجابي في الشركة، وسأواصل القيام بذلك لأنه يجعلنا أفضل وأقوى. قد يتم اتخاذ قرارات مختلفة بمجرد الانتهاء من الصفقة."

قال أغراوال إن قيادة تويتر ستسعى لإيجاد وقت للموظفين لطرح أسئلة مباشرة على ماسك. وأضاف أنه يتوقع قضاء بعض الوقت مع ماسك وسيخبر الملياردير بالمبادئ التي وجهت قرارات تويتر.

رداً على سؤال حول ما إذا كان حساب ترامب -الذي تمت إزالته من تويتر في أوائل العام الماضي لانتهاكه سياسات المنصة بشأن التحريض على العنف في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول- سيتم إعادته إلى المنصة، قال أغراوال للموظفين إنه شيء يجب أن يسألوا ماسك عنه، وقال: "سنعرف الاتجاه الذي ستتجه إليه المنصة بمجرد انتهاء الصفقة."

سأل أحد الموظفين ما الذي يمكن أن يعنيه استحواذ ماسك على المنصة "لالتزام تويتر بالذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي والتعلم الآلي، قائلاً" لقد تم النظر إلينا على أننا رواد الصناعة في هذا المجال وقد استقطبنا بعضًا من أفضل العقول وأكثرها ذكاءً في هذا المجال، ولكن يبدو أن قيم الملكية الجديدة ليست متوافقة."

ووصف أغراوال مثل هذا العمل بأنه "حاسم لتويتر حتى نتمكن من خدمة عملائنا"، وقال "نحن بحاجة لمواصلة القيام بهذا العمل."

سأل موظفون آخرون عما يمكن أن يعنيه استحواذ ماسك على الإحتفاظ بالموظفين أو تسريحهم، فهذه الصفقة تأتي في وقت تشتد فيه المنافسة بالفعل على المواهب في سوق العمل، لا سيما في صناعة التكنولوجيا.

وقال أغراوال: "هذه حقًا فترة من عدم اليقين. لديكم مشاعر وآراء مختلفة حول هذه الأخبار، كثير منكم قلق، وبعضكم متحمس، وكثير من الناس هنا ينتظرون لفهم كيف تسير الأمور ولديهم عقل متفتح. إذا عملنا مع بعضنا البعض، لا داعي للقلق بشأن فقدان جوهر ما يجعل تويتر قويًا، وهو عملنا جميعًا معًا لصالح عملائنا كل يوم."

في وقت لاحق من المكالمة، قال أغراوال إنه "متفائل" بشأن مستقبل الشركة. وأضاف: "الطريقة التي أفكر بها فيما قاله. يريد أن يكون تويتر قوة إيجابية في العالم، تمامًا مثلنا جميعًا."

من جانبه، قال ماسك في بيان يوم الاثنين إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو الساحة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية." وأضاف أن "تويتر لديه إمكانات هائلة، أتطلع للعمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفتحه".