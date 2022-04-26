دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتخذت هيئة الطيران المدني السعودية إجراءات في إطار مراجعة هيكلية أسعار تذاكر النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، الثلاثاء.

وقالت الطيران المدني في بيان نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لاحظت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا تغييرا في نمط أسعار بعض التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي"، حسب تعبيرها.

وأضافت الهيئة: "ونتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات".

وتابعت الطيران المدني قائلة إن الهدف من هذه الإجراءات "ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة".