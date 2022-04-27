كيف أصبح إيلون ماسك أقوى شخص في العالم؟

من "الخزنة".. شاهد ما قاله إيلون ماسك لـCNN عن الإنترنت قبل 21 عامًا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرّضت مجلة تايم في شهر ديسمبر لبعض الانتقادات الجادة عندما أطلقت على إيلون ماسك لقب "شخصية العام". الآن بعد أقل من 5 أشهر من ذلك الإعلان، من الصعب القول بأن المجلة لم تكن صحيحة على الإطلاق.

نادرًا ما كان لأي شخص آخر نفس القدر من التأثير على مثل هذه الصناعات واسعة النطاق التي يمكن أن تحدد مستقبل الاقتصاد العالمي: وسائل التواصل الاجتماعي، السفر إلى الفضاء، القيادة الذاتية، النقل الكهربائي، والذكاء الاصطناعي.

يستحوذ الآن الرئيس التنفيذي لتسلا، شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، وسبيس أكس، التي لا تقل مهمتها عن اكتشاف كيفية نقل الحياة البشرية إلى الكواكب الأخرى في حالة عدم استدامة الأرض، على تويتر، المنصة التي يعتقد أنها ضرورية لمستقبل الديمقراطية نفسها.

سواء أحببته أم كرهته، فإن ماسك ليس فقط أغنى شخص في العالم، بل هو الأقوى أيضًا.

جعل تويتر شركة خاصة

لقد قطعت تويتر شوطًا طويلاً منذ بداياتها المجانية للجميع. أدخلت المنصة تحسينات كبيرة على الإشراف على المحتوى وتعليق الحسابات التي تضايق المستخدمين الآخرين أو تنشر معلومات مضللة.

لكن ماسك أوضح أنه يعتقد أن تويتر أفرط في التصحيح.

قال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر TED: "أعتقد أننا نريد أن نكون منتبهين للغاية في حذف الأشياء وأن نكون حذرين للغاية مع الحظر الدائم. وأضاف أن "اعطاء مهلة" أفضل من المنع الكامل.

عندما تصبح الشركة خاصة، سيواجه ماسك مقاومة قليلة لخفض حواجز حماية تعديل المحتوى التي وضعها أسلافه. وقد يتم إعادة أولئك الذين خالفوا سياسات تويتر سابقًا إلى المنصة.

تويتر جزء صغير من حجم فيسبوك أو تك توك، ولكن تكمن قيمته في تركيزه على شخصيات سياسية وإعلامية من النخبة التي جعلت منه مكبر الصوت الأساسي. تويتر المكان الذي تظهر فيه الأخبار والخلافات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى توجيه المحادثات الوطنية في أي يوم معين.

كانت المنصة أداة الاتصال الأساسية لدونالد ترامب للسنوات التي سبقت رئاسته وطوالها، قبل أن تحظره تويتر بسبب دوره في أحداث 6 يناير. منذ أن تم حظره، كافح ترامب لإطلاق منصته Truth Social على أرض الواقع.

قال ترامب إنه لن ينضم إلى تويتر إذا سُمح له بذلك. لكن يعتقد الكثيرون أنه سيفعل ذلك في النهاية، نظرًا لنجاحه الهائل في إيصال رسالته عبر المنصة.

سيكون ماسك مسؤولاً عن هذا القرار قريبًا، وهو خيار يمكن أن يؤثر في النهاية على من سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.

ريادة على الطرقات وفي الفضاء

من بين طموحات ماسك العديدة تغيير جذري للطريقة التي ينتقل بها البشر من النقطة أ إلى النقطة ب، بالإضافة إلى خلق احتمالات جديدة كاملة للنقطة ب، أحدها المريخ.

إن الإنجازات الهندسية لسبيس أكس ملحوظة حتى الآن، إن لم تكن مذهلة بالنسبة إلى مهمتها المعلنة المتمثلة في استعمار الكواكب الأخرى. تنقل الشركة الآن أطقم بانتظام إلى محطة الفضاء الدولية، وكانت أول من أطلق طاقمًا كله من السياح إلى المدار في أغسطس.

لا يزال أمام الشركة طريق طويل لنقطعه، بأكثر من وسيلة، لكنها تمكنت من التطور من مشروع جانبي غريب الأطوار لملياردير غريب الأطوار إلى عنصر أساسي موثوق به في صناعة الطيران الأمريكية. اقترح أحد المحللين في مورغان ستانلي أن سبيس أكس، أكثر من تسلا، يمكن أن تساعد في جعل ماسك أول تريليونير في العالم.

طموحات ماسك لمستقبل قريب تبرز أكثر مع تسلا. دخلت الشركة، التي استحوذ عليها ماسك في عام 2008، في سوق سيارات مزدحم بالولايات المتحدة وتمكنت من النمو لتصبح شركة عالمية بقيمة تريليون دولار، صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية إلى حد بعيد.

يتوقف الكثير من هذه القيمة بالطبع أيضًا على التوقعات لمستقبل كهربائي بالكامل وقيادة ذاتية. دفع ماسك هذه الرؤية بلا هوادة، رغم غزوات تسلا المبكرة الوعرة في المركبات شبه المستقلة. وُصفت تقنية "القيادة الذاتية الكاملة" للشركة بأنها غير متسقة في أحسن الأحوال، ومرعبة في أسوأ الأحوال. لا يزال البرنامج في مرحلة تجريبية، وهو بعيد كل البعد عن الاستقلال التام رغم اسمه.

لم يظهر أن أيًا من المواعيد النهائية الفائتة لشركة تسلا أو البرامج غير الناجحة في السيارات قد يردع ماسك، الذي تحدث عن سيارات تقود نفسها في جميع أنحاء البلاد في المستقبل، ومن المحتمل أن يتم تقليل الوفيات المرورية بنسبة 99٪.

رغم الوعود العديدة، حقق ماسك مآثر رائعة، وأصبح التقليل من طموحه وقدراته يطارد الرافضين له. أصبح الآن يقود العديد من الشركات التي يمكن أن تحدد مستقبل العالم. وبصافي ثروة تبلغ 257 مليار دولار، وفقًا لبلومبيرغ، يمتلك ماسك القدرة والدافع للتأثير على المحادثة العالمية.

شراء تويتر كان فقط أحدث خطوة له.