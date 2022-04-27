دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – استضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، ثاني الزيودي، الأربعاء، في "وادي تكنولوجيا المعلومات" بالعاصمة أنقرة وناقشا سبل الاستثمار المتبادل، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وناقش وفدا البلدين، اللذان طورا علاقاتهما أواخر عام 2021، "سبل الاستثمار المتبادل" بينهما، وعلى رأسها مجالات البيتروكيماويات والطاقة المتجددة، وفقا لأناضول.

وتطرق الجانبان إلى التعاون في مجالات "الإبداع والبحث والتطوير"، وناقشا إنشاء حدائق تكنولوجية ومناطق صناعية مشتركة، وفقا للأناضول.

وزار الوفد الإماراتي برئاسة الزيودي مقر شركة "Start-up Roof Stacks" المختصة بمجال "الميتا فيرس" وزار غيرها من الشركات، وفقا للوكالة التركية.

يذكر أن البلدين طورا علاقاتهما بشكل واسع نهاية العام الماضي، وتكلل هذا التطور بزيارات متبادلة بين ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي.