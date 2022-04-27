مقارنة صفقة استحواذ ماسك على تويتر مع صفقات ضخمة تاريخيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— صرح رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بأنه يريد أن يجعل تويتر "أفضل من أي وقت مضى"، وذلك بعد إعلان شركة تويتر، الاثنين، موافقتها على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار، وتعد الاتفاقية واحدة من أكبر الصفقات التي تم تسجيلها للحصول على شركة خاصة، وفقًا لبيانات من DealRoom.

ووفقًا للبيانات المنشورة من موقع "DealRoom" وهي منصة بيانات عالمية للاستخبارات حول الشركات الناشئة والابتكار والشركات عالية النمو، تعتبر صفقة تويتر التي تبلغ 44 مليار دولار، الأعلى قيمة في المرتبة الثانية من بين صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية الأكثر شهرة على مدى التاريخ.

وتعرف الرافعة المالية باستراتيجية يستخدم فيها المستثمر الديون أو اقتراض المال للاستثمار في منتجات مالية معينة لزيادة عائد الاستثمار المحتمل. حيث تمكّن المتداول من استخدام هذا القرض المؤقت لفتح صفقة بحجم أكبر بمبلغ أصغر من رأس المال المستثمر.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف صفقة "تويتر" من بين صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية الأعلى قيمة.