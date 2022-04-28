سبع نصائح لتسوق أكثر أمانا عبر الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يُفضّل الكثيرون التسوق عبر الإنترنت على الاصطدام بحشود كبيرة في مراكز التسوق. لكن لا تطمئن كثيرًا. لا تزال هناك بعض الاحتياطات الأمنية التي يجب على الجميع الأخذ بها قبل مشاركة معلومات الدفع عبر الإنترنت.

يستخدم الأشخاص بشكل متزايد هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية للتسوق عبر الإنترنت. ولهذا، إليك بعض النصائح الأمنية التي تتعلق بالتسوق عبر الانترنت لأخذها بعين الاعتبار على مدار السنة، على جميع أجهزتك.

1. تحقق من وجود بروتوكول النقل الآمن

قبل إدخال أي معلومات شخصية أو معلومات دفع، تأكد من التحقق من شريط المُتصفّح الخاص بك. يجب أن يبدأ عنوان الرابط بـ https وليس http فقط، حرف S في النهاية هو الفارق بين موقع آمن وموقع غير آمن.

2. إنتبه لشبكة الإنترنت اللاسلكية الخاصة بك

تجنب إدخال رقم بطاقتك الائتمانية أو أي معلومات خاصة أخرى عندما تكون مُتصل بشبكة إنترنت لاسلكية عامة غير آمنة، إذ يمكن للناس التطّفل عليك. انتظر حتى تعود إلى المنزل أو العمل.

3. تفحّص البائعين والتطبيقات

قبل تسليم معلومات الدفع الخاصة بك، قم بإجراء بحث سريع عن مراجعات البائع. احسب التكلفة الإجمالية للمُنتج ، بما في ذلك الشحن والضرائب، عند تحديد أقل سعر.

قم بتنزيل التطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بك فقط من خلال المتاجر الرسمية ، مثل App Store لنظام iOS أو Google Play لنظام Android.

تحقق دائمًا من التعليقات في متاجر التطبيقات لمعرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون. إذا كانت هناك مجموعة من المراجعات أو التحذيرات ذات نجمة واحدة ، فلا تقم بتنزيل البرنامج أو حمّل تطبيق أمان للجوال لمسح البرامج والروابط الجديدة.

4. انتبه من التصّيد والاحتيال عبر الرسائل النصّية

انتشر مؤخرًا الاحتيال عبر الرسائل النصية، ما أدى إلى اصطياد الأشخاص الذين لا يتوقعون تلقي هذا النوع من البريد العشوائي كرسالة نصية.

كقاعدة عامة، لن تطلب الشركات القانونية مطلقًا معلوماتك الخاصة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ، بما في ذلك معلومات الدفع أو أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو اسم الأم قبل الزواج أو رقم الضمان الاجتماعي.

5. رمز الدخول يحمي أجهزة الهواتف الخليوية

كانت هذه من أبرز نصائح الهواتف من قبل الخبراء الذين تحدثنا إليهم: فعّل رمز الدخول على هاتفك وجهازك اللوحي.

6. قم بالتحديث دائما

على الكمبيوتر الخاص بك قم بتحديث نظام التشغيل عند الحاجة وتأكد من استعمال النسخة الأحدث من المُتصفح.

7. إستخدم بطاقة ائتمان بدلًا عن بطاقة سحب

بطاقات الائتمان أكثر أمانًا من حيث الدفع عبر الإنترنت من بطاقة السحب، وذلك لأن معظم بطاقات الإئتمان تؤمن حماية الدفع في حال تم سرقة بطاقتك أو دفعت عبر الانترنت لمُنتج سيء.