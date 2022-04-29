نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- بعد قرابة شهرين من فقدانه مكانته بين أغنى 10 أثرياء في العالم، بدأ مارك زوكربيرغ في العودة. ارتفعت أسهم شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام، بأكثر من 17٪ يوم الخميس، مما جعل زوكربيرغ أكثر ثراءً بنحو 11 مليار دولار في يوم واحد. كان السهم قد ارتفع بنسبة 19 ٪ في وقت سابق من اليوم، مما عزز لفترة وجيزة ثروة زوكربيرغ بمقدار 11.5 مليار دولار.

ورغم أن شركة ميتا فوتت توقعات إيرادات وول ستريت للربع الأول وسجلت أبطأ نمو في الإيرادات منذ سنوات، كان المستثمرون يحتفلون بتحولها في أعداد المستخدمين - وهو مقياس رئيسي للمعلنين.

كانت الاستجابة الحادة يوم الخميس في تناقض صارخ مع نتائج ميتا الكارثية للربع الرابع، والتي أدت إلى انخفاض الأسهم في أوائل فبراير في أكبر خسارة ليوم واحد في تاريخ وول ستريت. كما أطاحت تلك الخسارة بزوكربيرغ، الذي يمتلك 13٪ من" ميتا"، من موقعه رقم 9 بين أغنى أثرياء العالم، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

اعتبارًا من إغلاق يوم الخميس، احتل زوكربيرغ المرتبة 12، بصافي ثروة قدرها 75.9 مليار دولار. والمرتبة الـ 8 من بين أثرياء قطاع التكنولوجيا.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على ترتيب أثرياء قطاع التكنولوجيا، وحجم الأرباح والخسائر اليومية وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.