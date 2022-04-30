6 توقعات لتغيرات نحو التنمية الخضراء بحلول عام 2030.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت تقرير صادر عن شركة هواوي تحت عنوان "التنمية الخضراء 2030"، بأنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تولد 80٪ من الطاقة من مصادر متجددة وأن تزداد كفاءة الطاقة بـ 100 ضعف.

وركز التقرير على كيفية تغيير التنمية الخضراء مناحي الحياة العامة والصناعات المستقبلية، ليهدف من خلاله إلى رسم صورة مقنعة لمستقبل تلعب فيه الحياة منخفضة الكربون، والطاقة المتجددة، والنقل المكهرب بالكامل، والمباني الخالية من الكربون، وكذلك الصناعات الخضراء والبنية التحتية الرقمية دورًا نشطًا في الحياة.

وذكر التقرير بأن الرقمنة وإزالة الكربون هما أقوى قوتين دافعتين وراء التنمية الخضراء، لتصبح هذه التغيرات أكثر وضوحًا في قطاعات مثل الطاقة والصناعة والنقل والمباني والبنية التحتية الرقمية. وشملت 6 توقعات وهي:

1. مصادر الطاقة المتجددة ستتصدر التيار الرئيسي

أكثر من 50٪ من الكهرباء ستأتي من الطاقة المتجددة

2. تحول القطاع الصناعي إلى الطاقة الخضراء

سيعمل كل 10,000 عامل مع 390 روبوتًا

3. استحواذ الكهربة الشاملة على قطاع النقل

ستوجد 145 مليون مركبة طاقة جديدة و100 مليون كومة شحن خاصة في جميع أنحاء العالم

4. ستعمل المباني المستقبلية على تحقيق صافي انبعاثات الكربون الصفرية

من المتوقع أن تعمل جميع المباني الجديدة بصافي صفر من الكربون

5. ستصبح البنية التحتية الرقمية الخضراء مطلبًا أساسيًا

ستصبح البنية التحتية الرقمية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بمئة مرة بحلول عام 2030

6. سيصبح أسلوب الحياة منخفض الكربون الأكثر شيوعًا

من المتوقع أن يزداد سوق الصحة الرقمية العالمي بأكثر من 10 أضعاف.