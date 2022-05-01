بزيادة 9٪.. مبيعات أبل تتجاوز التوقعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أبل عن مبيعات بلغت قيمتها 97.3 مليار دولار في الربع المالي الثاني، بزيادة 9٪ عن العام السابق. لتتصدر الشركة تقديرات وول ستريت في آخر ربع لها، وأعلنت عن واحدة من أقوى فترات الثلاثة أشهر في تاريخها، الخميس، بفضل الإيرادات القياسية لأعمال الخدمات ومبيعات هاتف آيفون القوية.

ونمت مبيعات هاتف آيفون الخاصة بشركة أبل بنسبة 5٪ لتصل إلى 50.6 مليار دولار خلال الربع مقارنة بالعام الماضي التي كانت حوالي 47.9 مليار دولار. وزادت إيرادات أعمال الخدمات بنسبة 17٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في الربع الأول.

وارتفعت عائدات أجهزة ماك إلى 10 مليارات دولار، على الرغم من قيود العرض، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اهتمام المستهلكين بشريحة M1 الداخلية الجديدة.

وشهدت الشركة نموًا في كل فئة من منتجاتها تقريبًا باستثناء أجهزة آيباد، التي لا تزال تواجه مشاكل في سلسلة التوريد.

وارتفعت أسهم أبل في البداية في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب نتائج الأرباح، قبل أن تنخفض بأكثر من 4٪. كما أجاز مجلس إدارة أبل زيادة قدرها 90 مليار دولار في برنامج إعادة شراء الأسهم.

بدأ الرئيس التنفيذي، تيم كوك، دعوة الكسب من خلال الاعتراف بجهود الشركة في أوكرانيا، مثل التبرع بالمنتجات لدعم اللاجئين الذين يصلون إلى أمريكا، وتحدث إلى الحالة الحالية "غير المتوقعة" للوباء حيث بدأت الشركة في الترحيب بالموظفين مرة أخرى إلى المكاتب. وقال "هذه الأوقات تذكرنا بأننا لا نستطيع معرفة ما قد يخبئه المستقبل".

وأشار أيضًا إلى القيود المتزايدة في الصين بعد زيادة حالات فيروس كورونا، لكنه قال إن العديد من مصانع تجميع المنتجات المتأثرة قد أعيد تشغيلها منذ ذلك الحين.

وقال إن هذا سيؤثر على الربع القادم بمقدار 4 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب نقص السيليكون على مستوى الصناعة. وتراقب الشركة أيضًا كيف سيؤثر التضخم على إنفاق العملاء في الأشهر المقبلة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه إيرادات منتجات شركة أبل في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي.