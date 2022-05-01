دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت هيئة قناة السويس تسجيل "أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة" خلال شهر أبريل/ نيسان، موضحة أنها حققت "أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار"، مع عبور أكبر حمولة شهرية.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، في بيان، إن القناة تجاوزت كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة في هذا الشهر شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل 1814 سفينة عبرت المجرى الملاحي في نفس الفترة من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3%.

كما أشار ربيع إلى أن إجمالي الحمولات الصافية بلغت 114.5 مليون طن، لتكون أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة مقابل 110.2 ملايين طن خلال إبريل/ نيسان بفارق 4.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%.

وقال إن قناة السويس سجّلت عائدات قيمتها 629 مليون دولار كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة مقابل 553.6 مليون دولار بفارق 75.4 مليون دولار في غضون هذه الفترة الزمنية من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 13.6%.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن، بعد ارتفاع أعداد الناقلات بنسبة 25.8%، وزيادة سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 9%، و12% زيادة في ناقلات الغاز الطبيعي المسال، 6.6% في أعداد حاملات السيارات، وذلك في أبريل/ نيسان.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن هذا النشاط "يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري".