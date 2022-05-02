بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية الألماني إن ألمانيا مستعدة للموافقة على حظر نفطي على النفط الروسي.

وقال كريستيان ليندنر لشبكة CNN: "ألمانيا مستعدة لفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك حظر نفطي".

وأضاف: "لقد أعددنا أنفسنا لأن نكون أقل اعتمادًا على واردات الطاقة الروسية. لقد استغرق الأمر وقتًا لتقليل التبعية، وكان من الخطأ الاعتماد على هذه الطريقة ولكننا نحرز تقدمًا. يمكننا تقليص الواردات بدءاً من الفحم ثم النفط".

وتابع: "سيستغرق (الأمر) مزيد من الوقت للاستقلال عن واردات الغاز الطبيعي الروسي لكننا سنستمر... في النهاية سنكون مستقلين تماما عن روسيا".

وفي حديثه عن المفاوضات بشأن حظر نفطي، قال ليندنر إنه لا يريد التكهن بشأن ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المجر، ستضطر إلى منح استثناءات من حظر نفطي.

وقال: "يمكنني أن أؤكد لكم أن ألمانيا مستعدة لخفض واردات النفط، ونعلم أن الآخرين يفكرون في هذا السؤال بعناية. إننا نتخذ هذه القرارات معًا، ومن مصلحتنا، تشترك جميع ديمقراطيات العالم في هذه المصالح، نحن نبقى معًا... علينا أن نبقى معًا في الاتحاد الأوروبي والشراكة عبر الأطلسي".

وأوضح الوزير أيضًا أن ألمانيا لن تدفع ثمن الغاز الروسي بالعملة المحلية الروسية، الروبل.

وقال: "ألمانيا لا يمكن ابتزازها. العقود عقود، وكل هذه العقود مبنية على مدفوعات بالدولار أو اليورو. لذا يجب على المتعاقدين الألمان الدفع باليورو أو الدولار. هذا هو وضع العقود ونحن نفعل لا يتغير لأن بوتين يحتاج إلى روبل من أجل صندوق حربه".

وأوقفت روسيا الأسبوع الماضي شحنات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بعد أن رفضتا الدفع بالروبل. وقال موزعو الغاز في ألمانيا والنمسا لشبكة CNN إنهم يعملون على طرق لقبول إنذار روسي بأن المدفوعات النهائية لغازها يجب أن تتم بالروبل، مع الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما قال وزير الخارجية المجري لشبكة CNN إن بلاده ستستخدم خطة الدفع التي وضعتها موسكو لدفع ثمن النفط والغاز.

وفي وقت سابق الاثنين، ناشد المستشار الألماني، أولاف شولتز، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا و "القتل الأحمق" الذي يحدث على الأرض.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في برلين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، قال شولتز إن "المهم هو تحقيق مستقبل أفضل معًا، ليس من خلال شن الحروب ضد بعضنا البعض، ولكن من خلال جعل التنمية الاقتصادية والتنمية المشتركة ممكنة".

كما دعا المستشار الألماني بوتين إلى "سحب قواته من أوكرانيا"، مضيفا أنه "لا ينبغي تغيير الحدود من خلال استخدام العنف".